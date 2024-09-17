Semih Kılıçsoy iyileştirilecek

Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz günlerdeYüzde 50 zam yaparak oyuncusunu motive eden ve mental olarak da sıkıntılı döneminde desteğini gösteren Beşiktaş için sırada 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy var.Milli futbolcunun da takımdaki değeri ve maaş dengesi düşünülerek sözleşmesinin iyileştirilmesi planlanıyor.Bu yaz 16 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro bonus ve Alex Moreno'yu da takas olarak teklif eden Aston Villa'ya olumsuz yanıt verilmişti.