Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Kulübü’nün ismini kullanan sahte kriptoculara operasyon!

Kripto Para (Bitcoin) dolandırıcıları bu kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef aldı. Siyah-beyazlı ekibin ismini kullanan ve ardına coin uzantısı ekleyerek kripto para satışı yapmaya çalışan dolandırıcılar, başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere bazı kişilere yatırım yaptırdı. Beşiktaş Kulübü'nün bilgisi dışında www.bjk-coin.com adlı internet sitesi açan dolandırıcılar, birçok kişiyi mağdur etti.

Kulüp, kendileriyle ilgisi bulunmayan kripto para borsasını şikâyet etti. Soruşturmanın ardından internet sitesi erişime kapatılırken, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri kimlikleri tespit edilen dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Olayla ilgisi olan E.A. ve K.G. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adreste 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart, 1 harici bellek ve 1 harici disk incelenmek üzere alıkoyuldu. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 29 mermi de ele geçirildi.