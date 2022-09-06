Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Göztepe detayı...

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için çaba harcadığı Southampton'dan Nathan Redmond'u transfer etmek için son aşamaya geldi.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da başarılı futbolcu için resmi teklif yaptığını öne sürmüştü.

3 büyükler dışında Premier Lig'den Bournemouth, Wolverhampton ve Everton'ın 28 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, transferde bir adım öne geçti ve Redmond'ı bitirme aşamasına geldi.

Siyah-beyazlıların bu transfer karşılığında İngiliz ekibiyle aynı şirket bünyesinde yer alan Göztepe'ye, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı kiralık olarak göndermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.