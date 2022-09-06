Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Göztepe detayı...
Giriş Tarihi: 6.9.2022 16:24 Son Güncelleme: 6.9.2022 16:27

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Göztepe detayı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Göztepe detayı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferin son günlerinde Premier Lig'den bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Anlaşmada TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'yle ilgili yer alan detay dikkat çekti.

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için çaba harcadığı Southampton'dan Nathan Redmond'u transfer etmek için son aşamaya geldi.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da başarılı futbolcu için resmi teklif yaptığını öne sürmüştü.

3 büyükler dışında Premier Lig'den Bournemouth, Wolverhampton ve Everton'ın 28 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, transferde bir adım öne geçti ve Redmond'ı bitirme aşamasına geldi.

Siyah-beyazlıların bu transfer karşılığında İngiliz ekibiyle aynı şirket bünyesinde yer alan Göztepe'ye, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı kiralık olarak göndermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
EYT son dakika bugün: Türkiye modelinde öne çıkan başlıklar! EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
Son dakika | Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Göztepe detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA