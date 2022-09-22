Tecrübe konuştu!

M. Başakşehir’in 34’lük eldiveni Volkan %100 kurtarış oranıyla ilk sırada yer aldı. Konya’nın aynı yaştaki ismi Sehic %90, Kayser’inin gurbetçisi Bilal %84, G.Saray’ın emektarı Muslera %81.5 ile oynadı
FBref verilerine göre yapılan araştırmada Başakşehir formasını giyen Volkan Babacan en iyi kaleci olarak zirveye kuruldu. Kalesine gönderilen11 isabetli şutun tamamınıkurtarırken turuncu-lacivertlileride gol yemeyen tek takımunvanına taşıdı. Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçiren İbrahimSehic (%90), Kayserispor'un gurbetçi file bekçisi Bilal Bayazit(%84) ve Galatasaray'ın 36'lık emektarı Fernando Muslera(%81.5) ilk dördü oluşturdu.
TRABZON VE BEŞİKTAŞ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI
Bordo-mavili takımın formasını giyen Uğurcan Çakır ile siyah- beyazlıların genç yeteneği ErsinDestanoğlu kurtarış yüzdesinde en kötü iki isim oldu. Geçen sezon Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasındaki 26 yaşındakiUğurcan, kalesini bulan 19 şutun10'una engel olabildi, yüzde 52.6'lık değeriyle son sırada yer aldı. Sözleşme konusunda Beşiktaş'la ikilem içerisindeki ErsinDestanoğlu ise 13 şutun 7'siniçelerek yüzde 53.8'lik oranlavasat bir görüntü çizdi.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kalecilikte devamlılık çok önemli
TABII ki kaleciler için mutlaka yeteneklerinin dışında deneyim de çok önemli. Şu ana kadarki istatistiklere baktığımızda Volkan Babacan, İbrahimSehic, Bilal Bayazit ve FernandoMuslera bu sezon çok iyi performans gösterdi. Kaleciler için sürekli forma giymek çok önemli. Aslında onların en büyük şanssızlığı alternatif görev yeri olmaması. Bu yüzden sürekli oynayan kaleciler belirli bir yaş seviyesine de gelince iyice olgunlaşıyor. Yetenekli gençkaleciler de mümkün olduğuncabaşarılı olsalar dazaman zaman gençlikleridolayısıyla beklenendenfazla hatalaryapabiliyor.