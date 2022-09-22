Tecrübe konuştu!

Bref verilerine göre yapılan araştırmada Başakşehir formasını giyen Volkan Babacan en iyi kaleci olarak zirveye kuruldu.Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçirenKayserispor'un gurbetçi file bekçisive Galatasaray'ın 36'lık emektarıilk dördü oluşturdu.Bordo-mavili takımın formasını giyenile siyah- beyazlılarınkurtarış yüzdesinde en kötü iki isim oldu. Geçen sezon Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasındakiyüzde 52.6'lık değeriyle son sırada yer aldı. Sözleşme konusunda Beşiktaş'la ikilem içerisindekiÖMER ÜRÜNDÜLKalecilikte devamlılık çok önemliTABII ki kaleciler için mutlaka yeteneklerinin dışında deneyim de çok önemli. Şu ana kadarki istatistiklere baktığımızdabu sezon çok iyi performans gösterdi. Kaleciler için sürekli forma giymek çok önemli. Aslında onların en büyük şanssızlığı alternatif görev yeri olmaması. Bu yüzden sürekli oynayan kaleciler belirli bir yaş seviyesine de gelince iyice olgunlaşıyor.