Teixeira, Vasco da Gama’da 100. maçına çıktı!

VASCO TARAFTARLARINDAN ÖVGÜ

Bazı Vasco da Gama taraftarları Teixeira'nın saha içindeki mücadele ve isteğinden memnun kalırken, "Alex'i yeniden Vasco formasıyla görmek çok güzel. Umarım bu performansını artırır, büyük oyuncu", "Alex her zaman efsane" şeklinde yorumlar yaptı.

BREZİLYA BASINI NE DİYOR?

Her ne kadar Vasco taraftarları Alex Teixeira'nın mücadelesinden memnun kalsa da Brezilya basını futbolcudan beklentilerin daha büyük olduğunu vurguluyor. Brezilya basınındaki haberlerde, "Alex Teixeira yıllar sonra yeniden uyum sağlamaya çalışıyor. Ama önceki yıllardaki parıltıyı henüz gösteremedi" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 31 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Teixeira, Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda üçer, TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu tüm gollerini Süper Lig karşılaşmalarında attı. Teixeira, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.