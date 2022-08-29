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Giriş Tarihi: 29.8.2022 12:12

Teixeira, Vasco da Gama'da 100. maçına çıktı!

Teixeira, Vasco da Gama’da 100. maçına çıktı!

Bu sezon Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Vasco da Gama'ya transfer olan Alex Teixeira, Brezilyalı ekipte 100. maçına çıktı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda beklentinin altında kalmış ve Brezilyalı futbolcu ile yollar ayrılmıştı. Vasco da Gama'ya transfer olan Teixeira, mücadelesiyle taraftarlarının beğenisini kazandı.

ALEX TEIXEIRA'YA 100 NUMARALI FORMA

Vasco formasıyla 100 maçı geride bırakan ve dalya diyen Alex Teixeira'ya 100 numaralı bir forma hediye edildi. Vasco ekibinde 5 maçta 333 dakika oynayan Alex Teixeira 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

VASCO TARAFTARLARINDAN ÖVGÜ

Bazı Vasco da Gama taraftarları Teixeira'nın saha içindeki mücadele ve isteğinden memnun kalırken, "Alex'i yeniden Vasco formasıyla görmek çok güzel. Umarım bu performansını artırır, büyük oyuncu", "Alex her zaman efsane" şeklinde yorumlar yaptı.

BREZİLYA BASINI NE DİYOR?

Her ne kadar Vasco taraftarları Alex Teixeira'nın mücadelesinden memnun kalsa da Brezilya basını futbolcudan beklentilerin daha büyük olduğunu vurguluyor. Brezilya basınındaki haberlerde, "Alex Teixeira yıllar sonra yeniden uyum sağlamaya çalışıyor. Ama önceki yıllardaki parıltıyı henüz gösteremedi" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 31 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Teixeira, Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda üçer, TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu tüm gollerini Süper Lig karşılaşmalarında attı. Teixeira, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.

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Teixeira, Vasco da Gama'da 100. maçına çıktı!
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