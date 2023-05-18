Transfer rotasına 8+3 revizyonu!

Yabancı takviyesi için 4 mevkiye çok sayıda isim belirleyen Beşiktaş yönetimi, yabancı kuralının gelecek sezon da 8+3 olması nedeniyle kadroyu güçlendirmek için Türk oyuncular üzerine de çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve kanat mevkilerine en az 4 yabancı takviyesi yapacak. Yerli rotasyonu için de kiralık oyunculardan Tayfur Bingöl'ün 1.5 milyon Euro olan opsiyonu düşürülerek takımda tutulması düşünülüyor. Ayrıca savunma, orta saha ve hücuma birer yerli alınması planlanıyor.GEÇEN yaz 4 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ile Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, kendini buldu. Abeerden ve Celtic'e karşı kazandıkları son iki maçta 90 dakika oynayan milli sol bek, gelecek sezon da Rangers ile yoluna devam etmek istiyor.