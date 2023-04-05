UEFA dosyası hazır!

TFF Başkanı Büyükekşi’nin kararın değişmeyeceğini açıklaması, siyahbeyazlıları harekete geçirdi. Gerekli argümanları oluşturan Kartal, UEFA’ya resmi başvuruda bulunacak
Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la oynanan maçlarda alınan sonuçların iptalini talep eden Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kararın değişmeyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti. Siyahbeyazlılar,konuyu UEFA'nınilgili kurullarına taşıyarakçözüm arayacak. Bununla ilgili olarak gerekli argümanları oluşturan ve dosyaları hazırlayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde resmi olarak UEFA'nın kapısını çalacak.
İKİ KULÜP SONRADAN FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan oylamada 7 kulüp "Karar değişmeli" derken, 4 kulüp ise "Aynışekilde devam etsin" yönünde oy kullanmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada, fikir değişiklikleriyle 6'ya 6 bir durum oluştuğunu ve 5 kulübün de çekimser kaldığını belirtti. Fikir değişikliğine giden kulüplerin Kasımpaşa ve Başakşehirolduğu kaydedildi. Federasyon ise 11 kulübün kararın değişmemesi için yazılı beyan vediğini duyurdu.
ARKA ARKAYA AÇIKLAMALAR
TFF, Gaziantep ve Hatay ile ilgili kararın değişmeyeceğini dün yaptığı yazılı açıklama ile bir kez daha yeniledi. Açıklamada, "12 Şubat tarihindealınan kararlara, hiçbir kulüptenresmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır. 11 Süper Lig kulübümüzün kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin kimseyeve hiçbir kulübe ayrıcalıkgöstermeden aldığı kararlardabir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ
TFF'nin yeni açıklaması Beşiktaş cephesinde büyük tepki çekti. Resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajla TFF'ye cevap veren siyah-beyazlı kulüp, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Siyahbeyazlılardan, tweet cevabının ardından bu kez F.Bahçe derbisiyle ilgili çıkış geldi. Derbinin VAR kayıtları ve manuel hakem ataması ile ilgili TFF'ye resmi başvuruda bulunan Beşiktaş'ın, yaptığı açıklamada dile getirdiği görüşler şöyle: "Hakem Halil Umut Meler'in vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir. Gaziantep ve Hatay'ın çekilmesi sonrası görüşümüzün TFF bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz. Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiznedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafındantakımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesioluşmuştur. Bu tur görüşlerin bertaraf edilmesi adına derbinin VAR kayıtlarının paylaşılmasını bekliyoruz. Bu talebimiz de kabul görmeyecek ise her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur? Bu konunda kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.
1 SORU-1 CEVAP
FATİH DOĞAN
Ortalık yangınyerine döner SORU: TFF, 'Aynen devam' derken Beşiktaş,mücadelesini Avrupa'ya taşıma yönündeadım atıyor. Sizce bu iş nereye varacak? CEVAP: TFF, depremin en sarsıcı dönemindeyangından mal kaçırır gibi hızlı bir karar aldı. Usulenyanlış yaptı. Hangi kuralları tercih ederlerseetsinler yüzde yüz adalet sağlanamayacağınıgördükleri için tartışmaya mahal vermeden kendikendilerine kararları onaylayıverdiler. Bence kararusulen yüzde yüz yanlış. İnsanlara savunma vegörüş hakkı verilmeden hızlıca bir karar alınıyorsave daha sonra 7 kulüp çoğunluğun sesi olarakgörüş bildiriyorsa bu yanlıştır. Bence bu kararyüzde 60 yanlış, yüzde 40 doğrudur. TFF,UEFA kriterlerini referans alıp yüzde 60 adaletisağlamak yerine mevcut yolu seçerek 30 yılöncesinden kalan uygulamaları emsal gösteripyüzde 40 adaleti sağlayan kararları tercih etmiştir.Kendi kararının arkasında durması usulen acelecidavrandığının da ikinci ispatıdır. Ama federasyonşunu bilmelidir ki yarın şampiyonluk ve düşmearitmetiği değişirse ve küçük averajlarla lig belirlenirseortalık daha büyük yangın yerine döner.Ve bu kutuplaşma federasyonun önümüzdekiseçimdeki kaderine direkt etki eder