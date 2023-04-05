UEFA dosyası hazır!

Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la oynanan maçlarda alınan sonuçların iptalini talep eden Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kararın değişmeyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti.Bununla ilgili olarak gerekli argümanları oluşturan ve dosyaları hazırlayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde resmi olarak UEFA'nın kapısını çalacak.Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan oylamada 7 kulüp "derken, 4 kulüp iseyönünde oy kullanmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada, fikir değişiklikleriyle 6'ya 6 bir durum oluştuğunu ve 5 kulübün de çekimser kaldığını belirtti. Fikir değişikliğine giden kulüplerinFederasyon ise 11 kulübün kararın değişmemesi için yazılı beyan vediğini duyurdu.TFF, Gaziantep ve Hatay ile ilgili kararın değişmeyeceğini dün yaptığı yazılı açıklama ile bir kez daha yeniledi. Açıklamada, "11 Süper Lig kulübümüzün kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusundabir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.TFF'nin yeni açıklaması Beşiktaş cephesinde büyük tepki çekti. Resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajla TFF'ye cevap veren siyah-beyazlı kulüp, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Siyahbeyazlılardan, tweet cevabının ardından bu kez F.Bahçe derbisiyle ilgili çıkış geldi. Derbinin VAR kayıtları ve manuel hakem ataması ile ilgili TFF'ye resmi başvuruda bulunan Beşiktaş'ın, yaptığı açıklamada dile getirdiği görüşler şöyle: "Hakem Halil Umut Meler'in vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir. Gaziantep ve Hatay'ın çekilmesi sonrası görüşümüzün TFF bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.Bu tur görüşlerin bertaraf edilmesi adına derbinin VAR kayıtlarının paylaşılmasını bekliyoruz. Bu talebimiz de kabul görmeyecek ise her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur? Bu konunda kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.TFF, depremin en sarsıcı dönemindeyangından mal kaçırır gibi hızlı bir karar aldı.Hangi kuralları tercih ederlerseetsinler yüzde yüz adalet sağlanamayacağınıgördükleri için tartışmaya mahal vermeden kendikendilerine kararları onaylayıverdiler. Bence kararusulen yüzde yüz yanlış. İnsanlara savunma vegörüş hakkı verilmeden hızlıca bir karar alınıyorsave daha sonra 7 kulüp çoğunluğun sesi olarakgörüş bildiriyorsa bu yanlıştır.TFF,UEFA kriterlerini referans alıp yüzde 60 adaletisağlamak yerine mevcut yolu seçerek 30 yılöncesinden kalan uygulamaları emsal gösteripyüzde 40 adaleti sağlayan kararları tercih etmiştir.Kendi kararının arkasında durması usulen acelecidavrandığının da ikinci ispatıdır. Ama federasyonşunu bilmelidir ki yarın şampiyonluk ve düşmearitmetiği değişirse ve küçük averajlarla lig belirlenirseortalık daha büyük yangın yerine döner.