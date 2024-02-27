Galatasaray'ın hakaret içerikli beyanlarından dolayı suç duyurusunda bulunduğu Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Çıkışta açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı yönetici, G.Saray'ı hedef aldı ve şöyle konuştu: "6 Şubat'ta Galatasaray ile Bandırma arasındaki Türkiye Kupası maçı sonrası Bandırma başkanı olarak açıklama yaptım. Galatasaray'ın yaptığı şikâyette sürekli 'Beşiktaş Asbaşkanı' olarak nitelendirilmişim.Bu yönetim, Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Beşiktaş'ın olduğu her yerde itibarı söz konusudur. Derbi öncesinde VAR ile ilgili yaptığım açıklama için, TFF gömleği giyerek savcılığa başvurup, 2 gün öncesinde de 'TFF istifa' diyemezsiniz.Beşiktaş yönetimi artık buradadır. Buradan Galatasaray'ı uyarıyoruz, birleştirici olmalıyız."BEŞIKTAŞ da Göçmez'in şikâyeti ve İcardi'nin cezası sonrasında sert bir açıklama yaptı: "Onur Göçmez'in Beşiktaş Asbaşkanı sıfatıyla şüpheli olarak şikâyet edilmesi bir iş bilmezliktir.