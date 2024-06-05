Van Bronckhorst Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında son düzlüğe girildi.Oklar ise büyük ölçüde artık Giovanni van Bronckhorst'u işaret ediyor. İlk olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacak olanKulübe için birçok çalıştırıcı ile görüşülürken Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez gibi dünyaca ünlü hocalarla da temasta bulunuldu.Teknik adam konusunda daha fazla vakit kaybetmek istemeyen yönetim, yönünü bir süredir hazırda beklettiği Giovanni van Bronckhorst'a çevirmiş durumda.Başkan Hasan Arat'ın son kararıyla birlikte Bronckhorst'un Kartal'ın başına geçmesi bekleniyor.2016-17'de Feyenoord ile ligde şampiyonluğa ulaşan Van Bronckhorst, 2015-16 ve 2017- 18'de Hollanda Kupası'nı, 2017- 18 ile 2018-19'da ise Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. Sonrasında Rangers'ta göreve gelen 49 yaşındaki çalıştırıcı, 2021- 22'de İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.18 Kasım 2021'de İskoç ekibi Rangers'ın başına geçen Van Bronckhorst, 68 maçta takımın başında kalırken 21 Kasım 2022'de görevden ayrıldı ve o süreden bu yana takım çalıştırmadı.