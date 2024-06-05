Van Bronckhorst Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında son düzlüğe girildi. Siyahbeyazlı yönetim, hafta sonu gelmeden yeni hocasını açıklamaya hazırlanıyor.
Oklar ise büyük ölçüde artık Giovanni van Bronckhorst'u işaret ediyor. İlk olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacak olan siyah-beyazlı yönetim, ardından gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili çalışmaları hızlandıracak.
BAŞKAN ARAT'IN ONAYI BEKLENİYOR
Kulübe için birçok çalıştırıcı ile görüşülürken Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez gibi dünyaca ünlü hocalarla da temasta bulunuldu. Ancak bu isimlerin maliyetleri 10 milyon Euro seviyelerindeyken ekstra talepleri de yükseklere çıktı.
Teknik adam konusunda daha fazla vakit kaybetmek istemeyen yönetim, yönünü bir süredir hazırda beklettiği Giovanni van Bronckhorst'a çevirmiş durumda. Hollandalı teknik adam ile prensip anlaşması bulunurken, işin artık imzaya kaldığı kaydedildi.
Başkan Hasan Arat'ın son kararıyla birlikte Bronckhorst'un Kartal'ın başına geçmesi bekleniyor.
FEYENOORD İLE KUPALARI TOPLADI
2016-17'de Feyenoord ile ligde şampiyonluğa ulaşan Van Bronckhorst, 2015-16 ve 2017- 18'de Hollanda Kupası'nı, 2017- 18 ile 2018-19'da ise Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. Sonrasında Rangers'ta göreve gelen 49 yaşındaki çalıştırıcı, 2021- 22'de İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü.
1.5 SEZONDUR BOŞTA
18 Kasım 2021'de İskoç ekibi Rangers'ın başına geçen Van Bronckhorst, 68 maçta takımın başında kalırken 21 Kasım 2022'de görevden ayrıldı ve o süreden bu yana takım çalıştırmadı.