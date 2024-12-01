Van Bronckhorst gitti Sergen Yalçın geliyor

Siyah-beyazlılar, teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla başladı. İlk aday ise Sergen Yalçın… Geçen sezon Fernando Santos'un ayrılığının ardından Yalçın'ın adı İkinci Başkan Hüseyin Yücel tarafından masaya getirildi ancak başta Hasan Arat olmak üzere Nuri Şahin'i isteyenler de bulunuyordu. İki tarafın da isteği olmayınca yabancı hocaya gidildi ve Van Bronckhorst o dönem için tercih edildi.
Hollandalı çalıştırıcı ile dün resmen yollar ayrıldı. 49 yaşındaki hoca, yönetimin tazminat için uzlaşma taleplerine olumsuz yanıt verdi. Kendisine 2.2 milyon Euro, ekibine ise 1.2 milyon Euro olmak üzere toplam 3.4 milyon Euro hak ediş ödemesi yapılacak.
HATAY MAÇINA SERDAR TOPRAKTEPE ÇIKARACAK
Artık başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'in gönlünde yine Sergen Yalçın'ın olduğu aktarıldı.
Hatayspor maçına
takımı yardımcı antrenör Serdar
Topraktepe çıkaracak. Fenerbahçe
derbisine ise yeni hocayla
başlangıç yapmak isteniyor.
Yalçın ile dün ilk temaslar kuruldu.
Tecrübeli teknik adam ile
bugün yüz yüze görüşecek olan
Hüseyin Yücel, teklifte bulunacak
ve sezon sonuna kadar geçerli
şekilde anlaşma zemini aranacak. Siyah-beyazlıların son şampiyonluğunda takımın başında yer alan Yalçın'ın da geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi.
TAKIMIN 2 AYLIK MAAŞI YATACAK
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi. Oyuncularına moral veren Yücel, "Maddi yükümlülüğü üzerime alacağım. Ancak siz de Hatay maçını kazanın. Tüm sorunları çözeceğim. Yeni bir başlangıç yapalım"
dedi. Futbolcuların, 2 aylık toplam 11 milyon Euro olan maaş ödemelerinin Hatay maçından önce yapılması bekleniyor.
Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar da yer aldı.