Van Bronckhorst gitti Sergen Yalçın geliyor

Siyah-beyazlılar, teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla başladı. İlk aday ise Sergen Yalçın… Geçen sezon Fernando Santos'un ayrılığının ardından Yalçın'ın adı İkinci Başkan Hüseyin Yücel tarafından masaya getirildi ancak başta Hasan Arat olmak üzere Nuri Şahin'i isteyenler de bulunuyordu.Hollandalı çalıştırıcı ile dün resmen yollar ayrıldı. 49 yaşındaki hoca, yönetimin tazminat için uzlaşma taleplerine olumsuz yanıt verdi. Kendisine 2.2 milyon Euro, ekibine ise 1.2 milyon Euro olmak üzere toplam 3.4 milyon Euro hak ediş ödemesi yapılacak.Hatayspor maçınatakımı yardımcı antrenör SerdarTopraktepe çıkaracak. Fenerbahçederbisine ise yeni hocaylabaşlangıç yapmak isteniyor.Yalçın ile dün ilk temaslar kuruldu.Tecrübeli teknik adam ilebugün yüz yüze görüşecek olanHüseyin Yücel, teklifte bulunacakve sezon sonuna kadar geçerlişekilde anlaşma zemini aranacak.Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi. Oyuncularına moral veren Yücel,dedi. Futbolcuların,Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar da yer aldı.