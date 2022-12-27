Verimsizliğe ilaç olacak

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı.Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü,dedi. Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var.Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayanAtiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan