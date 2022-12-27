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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Verimsizliğe ilaç olacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Verimsizliğe ilaç olacak

Tecrübeli hoca, oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da katkı verecek bir oyuncuyu Gedson’un yanına eklemek istiyor. Bu özelliklere sahip Ozan’ın yerli olması da avantaj olarak görülüyor

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Tecrübeli hoca, bizzat iletişim kurduğu Bursaspor ve milli takımdan eski oyuncusundan 'Gelirim' yanıtını aldı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyoruz" dedi. Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var.

İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR!
Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performansları itibariyle Gedson Fernandes dışındaki hiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş, ayrıca Ozan'ın yerli olmasının da kadro seçiminde avantaj olacağı düşünüyor.

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Verimsizliğe ilaç olacak
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