Verimsizliğe ilaç olacak

Tecrübeli hoca, oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da katkı verecek bir oyuncuyu Gedson’un yanına eklemek istiyor. Bu özelliklere sahip Ozan’ın yerli olması da avantaj olarak görülüyor
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in transfer listesine yazdığı Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Tecrübeli hoca, bizzatiletişim kurduğu Bursaspor ve millitakımdan eski oyuncusundan 'Gelirim'yanıtını aldı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğine İngiliz kulübü, "2.5milyon Euro bonservis bedelitalep ediyoruz" dedi. Şenol Güneş'in, 27 yaşındaki futbolcuyu istemesinin birkaç sebebi var.
İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR!
Orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan Güneş, performanslarıitibariyle Gedson Fernandes dışındakihiçbir isimden memnun değil. Atiba, Necip, Salih, Dele Alli gibi isimler forma şansı bulmalarına karşın vasat kaldılar. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan gibi oyunu iki yönlü oynayabilecek, savunmaya da hücuma da gerekli katkıyı verecek bir ismi Gedson'un yanına eklemek istiyor. Orta sahalarından şut tehdidi, hücum aksiyonu alamayan Güneş,ayrıca Ozan'ın yerli olmasının dakadro seçiminde avantaj olacağıdüşünüyor.