Worrall oynamıyorsa suç Necip Uysal’ın!

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un hücum oyunu eleştirilse de savunmada işler yolunda gidiyor. Siyah-beyazlı ekip, son üç maçta kalesini kapatırken Necip Uysal performansı ile ön plana çıktı. 33 yaşındaki emektar kaptan, Santos'un da takdirini kazanmayı başardı. Portekizli çalıştırıcı, Necip için,ifadelerini kullandı.Necip Uysal, kariyeri boyunca Beşiktaş forması giydi.Siyah beyazlı takımda 446 maça çıkarken 6 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.Savunmanın hemen hemen her bölgesinde oynadı. Stoper, ön libero, sağ bek ve sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yaptı.Milli Takımı'nın bütün yaş kategorilerinde mücadele etti. A Milli Takım formasını 1 kez terletti.