Yabancı hakem istedi

Beşiktaş evinde Gaziantep FK'ya karşı 2 puanı sahada bırakıp üst sıralara yaklaşma fırsatını bir kez daha teperken maçtaki tartışmalı hakem kararları camianın büyük tepkisini çekmişti. Başkan Serdal Adalı dün hakem hatalarını görüşmek üzere Riva'daki TFF merkezine geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Adalı, çıkışta şunları söyledi:

SAHA içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Federasyon Başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi.

KUSURA BAKMASINLAR ATEŞLE OYNUYORLAR



İLK yarı bitiyor, bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar.

EFENDİLİKTE üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız! Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar ateşle oynuyorlar!

YABANCI VAR'la hiçbir kulüp bu kadar şikâyet etmedi. 170-180 hakeme görevden el çektirdiniz, ne yapacaksınız? Aklın yolu bir. Yabancı VAR'la ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İnşallah iyi değerlendirirler.