Yapbozun sıradaki parçası Lauriente

Ghezzal ve Cenk Tosun ile vedalaşan, Rebic ve Vincent Aboubakar'ı kadrosunda düşünmeyen siyah-beyazlı ekip, Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi transfer ederek hücum hattına renk kattı.Teknik heyet, yönetimin 30 milyon Euro değer biçtiği genç oyuncudan çok şey bekliyor. Ara dönemde kadroya katılan Ernest Muci de hücum hattında farklı mevkilerde değerlendirilerek takımın jokeri olacak.Beşiktaş'ta gözler, hücum bölgesinin tamamlanması adına kanat pozisyonuna yapılacak transfere çevrildi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Toronto'dan Lorenzo Insigne bulunuyor.. Bu nedenle Lauriente için kulübüyle pazarlık yapılıyor. İtalyanlar 10 milyon Euro bonservis isterken Beşiktaş rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.2 yıllık imzayı atıp resmen Beşiktaşlı olan Immobile önceki gece havalimanından çıktıktan sonra çok sayıda taraftarın meşalelerle kendisini karşılaşmasına sonrası büyük mutluluk yaşadı. Yöneticilerle konuşan İtalyan yıldız, "Hayatımda uzun süredir böyle bir an yaşamamıştım. Çok güzel duygular. Beklediğimden daha da etkileyiciydi, ben de onları mutlu edeceğim" diyerek sevincini paylaştı. Bu arada Çizme basını da golcü futbolcunun İstanbul'da karşılanışına geniş yer ayırdı. İşte yapılan yorumlar; Corriere Dello Sport: Lazio'nun eski kaptanı, Türkiye'de krallar gibi karşılandı. Binlerce kişi korolar, sis bombaları ve bayraklarla onu bekliyordu. Tuttomercato: Ciro Immobile'nin vedası Lazio'yu tarihinin en büyük golcüsünden mahrum bırakıyor. Sky Sports İtalia: Krallara layık bir karşılama. Beşiktaşlı taraftarlar yeni forvetlerinin adını avazları çıktığı kadar haykırdı.Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler ve transfer politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?Immobile ile beraber Rafa Silva ve Paulista camiada büyük bir heyecan yarattı. Bunlar değerli oyuncular. Yalnızca kendi performansları değil kadro içerisindeki oyuncuların performanslarına da çok iyi katkı yapacaklar.Immobile ve Rafa Silva ikisi de çok başarılı hücum oyuncuları. Oyunu değiştirebilecek, çok gol katkısı sağlayabilecek oyuncular. Görünen, bu oyunculara birkaç ismin daha ilave olacağı yönünde.Bu kadro yapısı tamamlandığında Beşiktaş sezona hem psikolojik yönden hem de kadro olarak beklenen şekilde bir başlangıç yapacaktır.geçen sene transferde ve kadro kalitesinde F.Bahçe ve G.Saray'ın gölgesinde kaldı, bunun bedelini ağır ödedi. Türkiye Kupası'nı kazanıp Süper Kupa'ya talip olsa da hoca, yönetim ve oyuncu değişiklikleri, maliyetler Beşiktaş'ı ciddi bir türbülansın içine soktu. Başta kamuoyu, medya algısı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güçsüzlüğüne dair oluşturulan söylemler hem algı hem de hakemler üzerinde tesir oldu.Biz de varız, biz de Beşiktaş'ız algısını ortaya koyması önemli. Maliyetler tartışılır ama şu anda öncelik Van Bronckhorst yönetiminde iyi bir kadro kurmak. Özellikle Paulista, Rafa Silva ve son olarak İtalyan aygırı Immobile ile anlaşılması bu tabloyu destekliyor. Alınan bu risklerin, maliyetlerin başarıya ulaşması için sağ-sol bek ve sol açığa da transfer gerekiyor.Bu konuda yönetimden farklı düşünüyorum.Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a gelmesi, Lazio taraftarları arasında büyük üzüntü ile karşılandı. Yıldız oyuncuyu, Roma'daki Fiomicino Havalimanı'ndan uğurlayan futbolseverlerden birinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Immobile, ağlayan genç taraftarın sarılma istediğini geri çevirmedi.