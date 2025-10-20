Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil

Beşiktaş Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu. Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Engin Baltacı ve Emir Tamer ile yarışan Ürkmezgil, oyların 683'ünü alarak kazandı. Herkese teşekkürlerini ileten yeni divan başkanı, "Fevkalade güzel bir kongre oldu. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Beşiktaş'ı kenetlemek için el ele verdiğimiz anda çok iyi yerlere geleceğimize yürekten inanıyorum"
diye konuştu. 2017'den bu yana görev yapan Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.