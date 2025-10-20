Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil

Beşiktaş Kulübü'nün yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu. Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Engin Baltacı ve Emir Tamer ile yarışan Ürkmezgil, oyların 683'ünü alarak kazandı. Herkese teşekkürlerini ileten yeni divan başkanı,diye konuştu. 2017'den bu yana görev yapan Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.