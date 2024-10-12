Yine yeniden Zalewski!

Devre arası transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, sezon başından bu yana listesinde tuttuğu Nicola Zalewski için yeniden atağa kalktı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda kanat takviyesine öncelik veren yönetim, Polonyalı oyuncu için Roma'nın bir kez daha kapısını çalacak.Sonrasında sözleşme uzatmak için 1 milyon Euro teklif edilen genç oyuncuyu