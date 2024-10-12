Yine yeniden Zalewski!

Devre arası transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, sezon başından bu yana listesinde tuttuğu Nicola Zalewski için yeniden atağa kalktı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda kanat takviyesine öncelik veren yönetim, Polonyalı oyuncu için Roma'nın bir kez daha kapısını çalacak. Transferin son saatine kadar Galatasaray'ın çok uğraşıp ikna edemediği 22 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.
Sonrasında sözleşme uzatmak için 1 milyon Euro teklif edilen genç oyuncuyu Beşiktaş'ın, uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.