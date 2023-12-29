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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Yönetmeyi rakiplerden öğreniriz!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yönetmeyi rakiplerden öğreniriz!

"Hoca konusunda tek sorumlu benim. Bütçemiz 6 milyon gözükse bile futbolu farklı yöneten kulüpler var. Onlardan öğrenir ve yürürüz." "Kadromuzda şu an 13 futbolcu var, 6 oyuncumuz Afrika Kupası'na gitti. Kadro planlamasını yapan arkadaşlar böyle bir kupayı bilmiyor muydu?"

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında görev tanımını yaparken, "Futbol sahasında ben hiç yokum. Ama takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim" dedi. Teknik direktör konusunda direkt yetkinin kendisinde olduğunu dile getiren Aybaba: "Paramız var. Bütçemiz 6 milyon Euro gözükse bile futbolu farklı yöneten kulüpler var. Onlardan öğrenir ve yürürüz. Herkes 'Yaparım, yaptım' diyor. Beşiktaş olunca eleştiriliyor. Kulübün yapılanmasının çok kötü olduğunu biliyorsunuz. Umutsuz değiliz. Süreye ihtiyacımız var."

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞÜRSEK ANLAŞIRIZ
"Başkanımızın görüştüğü 2-3 hoca var. Sergen Yalçın doğal aday. Görüşme yapmadık, yaparsak anlaşırız. Şu anda kadronun tamamı 13 kişi. 6 oyuncu Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Kadro planlamasını yapan arkadaşlar böyle bir kupayı bilmiyor muydu? Hoca, bu 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Bazı oyunculara resmi teklif geldi. Takımda 14 yabancı oyuncu var. Transfer yapamayız. Bu oyuncular ilgili ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Değerlerini bularak elden çıkarırsak transfer yapacağız. Şenol hocayı bu takımı şampiyon yaptı diye takdir ediyorsak, transferlere direkt katkısı olduysa eleştiririz."

OYUNCULAR DİSİPLİNSİZLİKTEN ŞİKÂYETÇİ
"Futbolcularla görüştüm. 'Bu takımda hiç disiplin yok. Hiçbir oyuncuya 3 senedir ceza uygulanmadı. Bir arada değiliz ve birlikte hareket edemiyoruz. Takımın lideri yok' diyorlar. Böyle bir takımdan nasıl başarı bekliyorsunuz. Ücretler çok yüksek ama ortada bir başarı, duygu ve heyecan yok. Oyuncular bunlardan şikâyetçi. Eski hallerine dönmelerini istiyoruz. Bu kadar kötü bir performans olabilir mi?"

ABOUBAKAR BİR TEK BİZE KONUŞMUYOR
"Burası Beşiktaş! İstemeyen hemen gider. 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmeyi planlıyoruz. Kadro dışı kalanların keyfi hâlâ iyi. İnşallah Afrika Kupası'nda iyi oynarlar, satarız."
Hiçbir oyuncunun kendileriyle 'Mutlu değilim, transfer görüşmesi yapabilir miyim?' diye bir teması olmadığını belirten Samet Aybaba, Aboubakar'ı da eleştirdi. Deneyimli futbol adamı, "Aboubakar, her yerde konuşuyor. Bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. 1,5 seneyi kapsayan futbolcu bulabilmeyi planlıyoruz. Genç oyuncuyu dışarıdan değil, altyapıdan sağlayacağız. Kiralık düşünmüyoruz" şeklinde konuştu. Aybaba, kadro dışı bırakılan 5 oyuncuyla ilgili olarak da "Bu isimler takımla birlikte antrenman yapıyor, yemek yiyorlar. Afrika Uluslar Kupası'na gittiler. Hâlâ keyifleri iyi. Bu kupa büyük bir şans. İnşallah iyi oynarlar, değerlerini de bulurlarsa satarız" değerlendirmesinde bulundu.

NET HEDEFIM TÜRKIYE KUPASI
Türkiye Kupası'nı çok net hedeflediğini söyleyen Samet Aybaba, "Özel prim sistemi planladım, başkanımızla konuşacağız ve bunu uygulayacağız. İkinci hedefimiz de Avrupa kupalarına katılabilmek" diye konuştu.

QUARESMA'YI BAŞKAN İSTEMEDİ!
Samet Aybaba, 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Quaresma'yı istemediği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Göreve geldiğinde Quaresma'nın kadro dışı olduğunu belirten Aybaba, "Onu hiç görmedim. Başkan istemedi, sonra tek sorumlu ben oldum" dedi.

YUSUF SARI POLEMİĞİ
Adana Demirsporlu Yusuf Sarı için transfer görüşmesi yapmadığını vurgulayan Samet Aybaba, "Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbolu ve sahayı yönetir. Kendisi kontratak düşüncesindeki takımların yıldız oyuncusudur" dedi. Bunun üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazanan milli takımımız, kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı!" ifadelerini kullandı.

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