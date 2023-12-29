Yönetmeyi rakiplerden öğreniriz!

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında görev tanımını yaparken,dedi. Teknik direktör konusunda direkt yetkinin kendisinde olduğunu dile getiren Aybaba: "Paramız var. Bütçemiz 6 milyon Euro gözükse bile futbolu farklı yöneten kulüpler var. Onlardan öğrenir ve yürürüz. Herkes 'Yaparım, yaptım' diyor. Beşiktaş olunca eleştiriliyor. Kulübün yapılanmasının çok kötü olduğunu biliyorsunuz."Başkanımızın görüştüğü 2-3 hoca var.Görüşme yapmadık, yaparsak anlaşırız. Şu anda kadronun tamamı 13 kişi. 6 oyuncu Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Kadro planlamasını yapan arkadaşlar böyle bir kupayı bilmiyor muydu? Hoca, bu 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Bazı oyunculara resmi teklif geldi.Bu oyuncular ilgili ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Değerlerini bularak elden çıkarırsak transfer yapacağız."Futbolcularla görüştüm. 'Bu takımda hiç disiplin yok. Hiçbir oyuncuya 3 senedir ceza uygulanmadı.Takımın lideri yok' diyorlar. Böyle bir takımdan nasıl başarı bekliyorsunuz. Ücretler çok yüksek ama ortada bir başarı, duygu ve heyecan yok. Oyuncular bunlardan şikâyetçi. Eski hallerine dönmelerini istiyoruz. Bu kadar kötü bir performans olabilir mi?""Burası Beşiktaş! İstemeyen hemen gider. 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmeyi planlıyoruz. Kadro dışı kalanların keyfi hâlâ iyi. İnşallah Afrika Kupası'nda iyi oynarlar, satarız."Hiçbiroyuncunun kendileriyle 'Mutlu değilim, transfer görüşmesi yapabilir miyim?' diye bir teması olmadığını belirten Samet Aybaba, Aboubakar'ı da eleştirdi. Deneyimli futbol adamı, "Aboubakar, her yerde konuşuyor. Bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. 1,5 seneyi kapsayan futbolcu bulabilmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu. Aybaba, kadro dışı bırakılan 5 oyuncuyla ilgili olarak da "Bu isimler takımla birlikte antrenman yapıyor, yemek yiyorlar.değerlendirmesinde bulundu.Kupası'nı çok net hedeflediğini söyleyen Samet Aybaba, "Özel prim sistemi planladım, başkanımızla konuşacağız ve bunu uygulayacağız. İkinci hedefimiz de Avrupa kupalarına katılabilmek" diye konuştu.Samet Aybaba, 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Quaresma'yı istemediği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Göreve geldiğinde Quaresma'nın kadro dışı olduğunu belirten Aybaba, "Onu hiç görmedim. Başkan istemedi, sonra tek sorumlu ben oldum" dedi.Demirsporlu Yusuf Sarı için transfer görüşmesi yapmadığını vurgulayan Samet Aybaba,dedi. Bunun üzerine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazanan milli takımımız, kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı!" ifadelerini kullandı.