Zalewski aşkı

Beşiktaş, yaz transfer dönemini 8 oyuncuyu kadrosuna katarak
tamamladı. Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Joao Mario, Felix Uduokhai, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş
'e imza attıran yönetim, son dakikaya kadar uğraş verdiği sola takviyeyi ise yabancı kontenjanı nedeniyle ocak ayına bıraktı. Siyahbeyazlılar, kadroda düşünmediği Alexander Oxlade-Chamberlain'i gitmeyince mecburen takıma dahil etti.
İngiliz oyuncunun ara transfer dönemine kadar takımda kalması nedeniyle ek bir takviye daha yapılamadı.
OYUNCU G.SARAY'I İSTEMEDİ
Transfer sezonunun yeni bitmesine rağmen siyahbeyazlı takımın idarecileri ve profesyoneller çalışmaları sürdürüyor. Oyuncu izleyen, listeler oluşturan Beşiktaş, ara dönem için Nicola Zalewski'yi listenin ilk sırasına yazdı.
Hem orta saha hem bek oynayabilen Polonyalı futbolcuyu bu süreçte takip edecek olan Beşiktaş, istediği ayrılıklar gerçekleşirse ara dönemde 21 yaşındaki oyuncu için Roma'nın kapısını çalacak. Galatasaray, transferin son saatine kadar Zalewski için büyük uğraş vermiş, kulübünü ikna etmesine rağmen oyuncuda aynı başarıyı gösterememişti.
BEŞİKTAŞ'TAN SERT AÇIKLAMA
SİYAH-
beyazlı kulüp, hakem yönetiminden memnun olmadığını belirtirken MHK'ye açık mektup yazdı. İşte o açıklama: "Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz. Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşiktaş olması tesadüf müdür?
Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule 1 sarı kart gösterilirken, ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faulüne 1 sarı kart, diğerinin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule 1 sarı kart gösterilebilir, bu istatistiği UEFA'da ve FIFA seminerlerinde izah edebileceğinizi düşünüyor musunuz?
Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemleriniz, bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır. Biz rakiplerimizin kırmızı kartla oyundan atılmasından memnuniyet duymuyoruz. Hakemlerin desteğine de asla ihtiyaç duymadık duymayacağız. Çok basit bir şekilde adalet istiyoruz! Adil davranın, korkmadan karar verin ve Türk Futbolu'nu koruyun!"