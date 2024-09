Zalewski aşkı

Beşiktaş, yaz transfer döneminitamamladı.'e imza attıran yönetim, son dakikaya kadar uğraş verdiği sola takviyeyi ise yabancı kontenjanı nedeniyle ocak ayına bıraktı. Siyahbeyazlılar, kadroda düşünmediğiİngiliz oyuncunun ara transfer dönemine kadar takımda kalması nedeniyle ek bir takviye daha yapılamadı.Transfer sezonunun yeni bitmesine rağmen siyahbeyazlı takımın idarecileri ve profesyoneller çalışmaları sürdürüyor.Hem orta saha hem bek oynayabilen Polonyalı futbolcuyu bu süreçte takip edecek olan Beşiktaş, istediği ayrılıklar gerçekleşirse ara dönemde 21 yaşındaki oyuncu için Roma'nın kapısını çalacak. Galatasaray, transferin son saatine kadarbeyazlı kulüp, hakem yönetiminden memnun olmadığını belirtirken MHK'ye açık mektup yazdı. İşte o açıklama:Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule 1 sarı kart gösterilirken, ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faulüne 1 sarı kart, diğerinin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız?Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemleriniz, bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır. Biz rakiplerimizin kırmızı kartla oyundan atılmasından memnuniyet duymuyoruz. Hakemlerin desteğine de asla ihtiyaç duymadık duymayacağız. Çok basit bir şekilde adalet istiyoruz!