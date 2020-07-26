Süper Lig'e kim çıkacak? Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig Playy-Off finaline kim çıkacak?

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini almasının ardından yükselecek 3. takım play off karşılaşmaları sonucunda belli olacak. Ligi 3. 4. 5. ve 6. Bitiren takımlar arasında oynanan play off mücadelesine kalan Fatih Karagümrük ile Akhisar Belediyespor ilk maçta yenişemeyerek 3-3'lük skorla berabere kalmıştı. Karşılaşmanın rövanş maçına ilişkin detayları öğrenmek isteyen sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuyla bilgi araştırması yapmayı sürdürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play off rövanş maçına ilişkin bilgiler şöyle;
TFF 1. Lig Akhisar Belediyespor Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalarak final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, rövanşta temkinli oynayacak. Öncelikle gol yememeyi hedefleyen Akigo, defans güvenliğini alıp atacağı gol veya gollerle finali sigortalamak istiyor. Her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte Süper Lig'e dönüş hedefi için finalist olacak Akigo'da ilk maçta sakatlanan Vrsajevic forma giyemeyecek.
Akhisarspor'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Yılmaz Vural'ın, "Bu maç seyircisiz değildi" tepkisi üzerine rakip yönetimin yaptığı, "Karagümrük'te futbol oynanırken futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmez olmuşlar" açıklaması taraftarı kızdırdı. Karagümrük cephesine tepki gösteren yeşil-siyahlılar, takımlarının rakibe cevabı çarşamba günü sahada verdiğini, rövanşta da yine sahada cevap vereceklerini belirtti.