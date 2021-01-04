Altınordu'nun galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Play-Off hattından çıkan Altınordu, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi devre arasına 28 puanla, Balıkesirspor ise 16 puanla girdi. Altınordu'da Sami, 61'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Ev sahibi ekipte dün 11'e yükselen koronavirüslü futbolcu sayısı, izolasyondan çıkan 5 futbolcuya bugün yapılan son testlerin negatif dönmesiyle 6'ya düştü. İzmir temsilcisi 6'sı koronavirüse yakalanan oyuncular olmak üzere kart cezalısı ve sakatlarla birlikte toplam 10 eksikle mücadele etti. Altyapıdan takviye yapan Altınordu'da Anıl, Rahmi, Sami, Tayfun gibi gençler ilk kez ligde şans buldu.



5'inci dakikada Altınordu'nun soldan kazandığı kornerde Ahmet İlhan ceza sahasına kesti. Savunmadan ileri çıkan Sinan'ın kafa vuruşunda Balıkesirspor defans oyuncusu Abdülhamit kale önünde topa ayak koyarak golü önledi.



20'nci dakikada konuk ekip etkili geldi. Soldan Berat'ın ortasında kaleci Erhan'ın uzanamadığı top Foxi'nin de kafasını sıyırdı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



53'üncü dakikada sağdan Altınordu ceza sahasına giren Birol'un vuruşunda kaleci Erhan üzerine gelen topa sahip oldu.



61'inci dakikada Altınordulu Sami, orta sahada Cumali'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

82'nci dakikada Altınordu ceza sahası içinde Berat sol çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Müsabakada golsüz sona erdi: 0-0.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Gökhan Barcın (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Furkan Metin (xx), Sinan (xxx), Yusuf Yalçın (xx), Rahmi (xx), Anıl (xx), Oğulcan (xx), Sami (x), Birhan (xx) (Dk. 84 Tayfun), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 90+2 Ahmet Dereli), Enis (x) (Dk. 64 Hüseyin Altuğ xx)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx) - Birol (x) (Dk. 84 Doğa), Abdülhamit (xxx), Batuhan (xx), Berat (xx), Cumali (xxx) (Dk. 84 Nwankwo), Mrsic (xx), Otoo (xx) (Dk. 73 Oğuzhan x), İsmail (x), Foxi (x) (Dk. 58 Serdar x), Ezeh (xx)

SARI KARTLAR: Sami, Yusuf Yalçın, Ahmet İlhan, Anıl (Altınordu), İsmail, Mrsic, Cumali, Birol, Serdar (Balıkesirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Sami (Altınordu)