Haberler Spor Haberleri TFF 1. Lig Haberleri Altınordu'nun galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

Altınordu'nun galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Play-Off hattından çıkan Altınordu, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Aydeniz Et 'la 0-0 berabere kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:28 ABONE OL
Altınordu'nun galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Play-Off hattından çıkan Altınordu, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi devre arasına 28 puanla, Balıkesirspor ise 16 puanla girdi. Altınordu'da Sami, 61'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ev sahibi ekipte dün 11'e yükselen koronavirüslü futbolcu sayısı, izolasyondan çıkan 5 futbolcuya bugün yapılan son testlerin negatif dönmesiyle 6'ya düştü. İzmir temsilcisi 6'sı koronavirüse yakalanan oyuncular olmak üzere kart cezalısı ve sakatlarla birlikte toplam 10 eksikle mücadele etti. Altyapıdan takviye yapan Altınordu'da Anıl, Rahmi, Sami, Tayfun gibi gençler ilk kez ligde şans buldu.

5'inci dakikada Altınordu'nun soldan kazandığı kornerde Ahmet İlhan ceza sahasına kesti. Savunmadan ileri çıkan Sinan'ın kafa vuruşunda Balıkesirspor defans oyuncusu Abdülhamit kale önünde topa ayak koyarak golü önledi.

20'nci dakikada konuk ekip etkili geldi. Soldan Berat'ın ortasında kaleci Erhan'ın uzanamadığı top Foxi'nin de kafasını sıyırdı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

53'üncü dakikada sağdan Altınordu ceza sahasına giren Birol'un vuruşunda kaleci Erhan üzerine gelen topa sahip oldu.

61'inci dakikada Altınordulu Sami, orta sahada Cumali'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
82'nci dakikada Altınordu ceza sahası içinde Berat sol çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Müsabakada golsüz sona erdi: 0-0.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Gökhan Barcın (xx)
ALTINORDU: Erhan (xx) - Furkan Metin (xx), Sinan (xxx), Yusuf Yalçın (xx), Rahmi (xx), Anıl (xx), Oğulcan (xx), Sami (x), Birhan (xx) (Dk. 84 Tayfun), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 90+2 Ahmet Dereli), Enis (x) (Dk. 64 Hüseyin Altuğ xx)
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx) - Birol (x) (Dk. 84 Doğa), Abdülhamit (xxx), Batuhan (xx), Berat (xx), Cumali (xxx) (Dk. 84 Nwankwo), Mrsic (xx), Otoo (xx) (Dk. 73 Oğuzhan x), İsmail (x), Foxi (x) (Dk. 58 Serdar x), Ezeh (xx)
SARI KARTLAR: Sami, Yusuf Yalçın, Ahmet İlhan, Anıl (Altınordu), İsmail, Mrsic, Cumali, Birol, Serdar (Balıkesirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 61 Sami (Altınordu)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? Milyonların gözü enflasyon verisinde!
Yeni yılın ilk BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika altın fiyatları 3 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
PKK'da son dakika: Kan donduran tecavüz çığlığı!
Son dakika haberi... Bakan Koca: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Son dakika haberleri: Çin aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Koronavirüs aşısı olan doktor açıkladı!
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'nun galibiyet hasreti 3 maça çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA