Kupa günlüğü

DÜNYA Kupası'nda Fas'ın, Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fas taraftarlarının kutlamaları sırasında olaylar çıktı. Yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.Bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi. otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi. Brüksel polisi, olayları engellemek için merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk etti.Brüksel Belediye Başkanı, kentteki şiddet olaylarını kınadığını ve polisin olaylara müdahale ettiğini bildirdi.DÜNYA Kupası'nda yıldızlaşan Enner Valencia'nın ailesi, oyuncununEkvador basınında yer alan habere göre; San Lorenzo'da oturan annesi ve teyzesi, F.Bahçeli futbolcunun en sevdiği yemeklerle kendisini karşılayacak.deniz ürünlerinin ağırlıklı olduğu menüyle ziyafet çekilecek. Ekvadorlu forvetin teyzesi Rosilda Valencia Solis, attığı gollerle kendilerini mutlu eden futbolcuya teşekkürlerinin bir göstergesi olacak bu organizasyon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi.DÜNYA Kupası başlamadan idmanda sakatlık yaşayan ve turnuvayı kapatan Karim Benzema'ya, FIFA'dan müjde geldi. RMC Sport'un haberine göre; dünya futbolunun patronu, kararıylaFransa'nın kupayı kazanması ya da ilk 3'e girmesi halinde 26 kişilik kadro üzerinden ödülleri verilecek. Daha önce skandallar nedeniyle milli takımdan uzun süre uzak kalan