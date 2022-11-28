Kupa günlüğü

Fas kazandı, Brüksel'de ortalık savaş alanına döndü
DÜNYA Kupası'nda Fas'ın, Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fas taraftarlarının kutlamaları sırasında olaylar çıktı. Yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı. Bazı yerlerde scooterler ile çöp kutuları ateşe verildi.
Bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi. otobüs ve tramvay durakları da tahrip edildi. Brüksel polisi, olayları engellemek için merkezi caddelere çok sayıda ekip sevk etti. Güvenlik güçleri, bazı cadde ve sokaklardan uzak durulması duyurusu yaptı.
Brüksel Belediye Başkanı, kentteki şiddet olaylarını kınadığını ve polisin olaylara müdahale ettiğini bildirdi.
Enner Valencia'nın ailesi ziyafet için hazırlanıyor
DÜNYA Kupası'nda yıldızlaşan Enner Valencia'nın ailesi, oyuncunun ülkeye dönüşünü iple çekiyor.
Ekvador basınında yer alan habere göre; San Lorenzo'da oturan annesi ve teyzesi, F.Bahçeli futbolcunun en sevdiği yemeklerle kendisini karşılayacak. Balık, yengeç, ıstakoz ve midye gibi
deniz ürünlerinin ağırlıklı olduğu menüyle ziyafet çekilecek. Ekvadorlu forvetin teyzesi Rosilda Valencia Solis, attığı gollerle kendilerini mutlu eden futbolcuya teşekkürlerinin bir göstergesi olacak bu organizasyon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi.
Dünya Kupası'na veda eden Benzema'ya madalya müjdesi
DÜNYA Kupası başlamadan idmanda sakatlık yaşayan ve turnuvayı kapatan Karim Benzema'ya, FIFA'dan müjde geldi. RMC Sport'un haberine göre; dünya futbolunun patronu, kararıyla 34 yaşındaki yıldızın madalya alabileceğini açıkladı.
Fransa'nın kupayı kazanması ya da ilk 3'e girmesi halinde 26 kişilik kadro üzerinden ödülleri verilecek. Daha önce skandallar nedeniyle milli takımdan uzun süre uzak kalan Benzema; son olarak 2014 Dünya Kupası'nda kadrodaydı.