Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Yakarız Roma’yı da yakarız yaparız bilirsin
Giriş Tarihi: 11.6.2021

Yakarız Roma’yı da yakarız yaparız bilirsin

MEHMET ÖZCAN
MUSTAFA NACAR
Yakarız Roma’yı da yakarız yaparız bilirsin

Rakip güçlü… 27 maçtır yenilmiyor, 7 maçtır da gol yemiyor. Ama bizim için imkânsız diye bir şey yok. Hedefimiz ’nın zirvesi. Tırmanışa sansasyonel bir galibiyetle başlamak istiyoruz

2002'deki Dünya üçüncülüğü ve 'deki yarı finalle göğsümüzü kabartan A Milli Takımımız, bu gece Roma Olimpiyat Stadı'nda yeni bir maceraya yelken açıyor. Ay-Yıldızlılar'ın hedefi, 'de bu başarıları bir üst seviyeye taşımak. Açılış maçında karşılaşacağımız İtalya, son dönemde oldukça formda. Üst üste oynadığı 27 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 7 maçtır da gol yemeyen , kağıt üzerinde favori ancak bizim için imkânsız diye bir şey yok. Bunu daha önce turnuvalarda pek çok kez gösterdik. Yine göstermeye hazırız… Türkiye, Bizim Çocuklar'a inanıyor, Bizim Çocuklar da kendilerine… Ellimizde bayraklar, nefesimizi tuttuk bekliyoruz. Yenin şu İtalya'yı, 80 milyona yaşatın bayramı.

HER ŞEYİN BİR İLKİ VAR
GÜNEŞ: Favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girmek hayalimiz. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak
'ın Teknik Direktörü , basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. "Benim için de oyuncularım için de ülke için de önemli bir maç" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya'ya karşı hiç kazanamadık. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girmek hayalimizdir. Olağan dışı bir şey istemiyorum oyunculardan, yaptığı işleri yapsınlar. Oyuncularımdan korakor oynamalarını istiyorum. Kazanırsak dengeleri değiştiririz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ'İ ÇILDIRTTILAR!
Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, Şenol Güneş'i de çıldırttı. İtalyan yetkililer, dünkü basın toplantısı öncesinde tecrübeli hocanın ateşini tam 4 kere ölçmeye çalışınca Güneş bu duruma oldukça sinirlendirdi.

EURO 2020'YE DOĞRU:
MURAT ÖZBOSTAN

İtalya maçını artık yaşayın!
TÜRK futbol tarihinin en önemli gecelerinden birine tanıklık edeceğiz. Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. 250'den fazla ülke bu dev şöleni canlı yayınlayacak. Hepimizin kalbi Ay-Yıldızlı Takımımız için çarpacak. İtalya, günlerdir iliklerine kadar bu karşılaşmayı yaşıyor. Çizme basını, Türkiye'yi manşetlerine taşıyor. İtalyanlar, 27 maçtır yenilmeyen takımlarını heyecanla bekliyor. Biz ise kısır çekişmelerin içindeyiz yine. Limitler, yabancı sayısı, yayın meselesi, transfer gibi konularla boğuşuyoruz. Lig bittikten sonra 3-5 gün içinde açıklanabilecek konularla 25 gündür uğraşıyoruz. Neden? TFF açıklama yapıyor. Kulüpler Birliği sayfa sayfa belge yayınlıyor. Hepsi birer ültimatom gibi. Kavga, gerilim, çatışma kokuyor satırlar. Birkaç satır da Milli Takım için yayınlasaydınız keşke! Böyle maçlar tarihin sayfalarında ancak bir kez yaşanır. Türkiye'den pandemiyi bahane ederek vatandaşlarımıza maç için izin vermeyen İtalyan hükümetine ve dünyaya bu gece en güzel yanıtı inşallah sahada veririz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Gözler Fed'e döndü
Son dakika haberi: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Emekli için yaşam boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi bu sözlerle savundu...
Sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Son Dakika Haberi: 10 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Son dakika magazin haberi: Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül bugün evleniyor! Sibel Can ile yatta yakalanınca olay olmuştu...
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 10 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde şok seçim, kimse beklemiyordu...
Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
ARKADAŞINA GÖNDER
Yakarız Roma’yı da yakarız yaparız bilirsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA