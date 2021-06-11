Yakarız Roma’yı da yakarız yaparız bilirsin

Rakip güçlü… 27 maçtır yenilmiyor, 7 maçtır da gol yemiyor. Ama bizim için imkânsız diye bir şey yok. Hedefimiz Avrupa’nın zirvesi. Tırmanışa sansasyonel bir galibiyetle başlamak istiyoruz
2002'deki Dünya üçüncülüğü ve EURO 2008'deki yarı finalle göğsümüzü kabartan A Milli Takımımız, bu gece Roma Olimpiyat Stadı'nda yeni bir maceraya yelken açıyor. Ay-Yıldızlılar'ın hedefi, EURO 2020'de bu başarıları bir üst seviyeye taşımak. Açılış maçında karşılaşacağımız İtalya, son dönemde oldukça formda. Üst üste oynadığı 27 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 7 maçtır da gol yemeyen Gök Maviler, kağıt üzerinde favori ancak bizim için imkânsız diye bir şey yok. Bunu daha önce turnuvalardapek çok kez gösterdik. Yine göstermeye hazırız… Türkiye, Bizim Çocuklar'a inanıyor, Bizim Çocuklar da kendilerine… Ellimizde bayraklar, nefesimizi tuttuk bekliyoruz. Yenin şu İtalya'yı, 80 milyona yaşatın bayramı.
HER ŞEYİN BİR İLKİ VAR
GÜNEŞ: Favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girmek hayalimiz. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. "Benim için deoyuncularım için deülke için de önemlibir maç" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya'ya karşı hiç kazanamadık. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Favori olarak gelmedikama favoriler arasına girmek hayalimizdir.Olağan dışı bir şey istemiyorumoyunculardan, yaptığı işleriyapsınlar. Oyuncularımdan korakor oynamalarını istiyorum. Kazanırsak dengeleri değiştiririz" ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ'İ ÇILDIRTTILAR!
Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, Şenol Güneş'i de çıldırttı. İtalyan yetkililer, dünkü basın toplantısı öncesinde tecrübeli hocanın ateşini tam 4 kere ölçmeye çalışınca Güneş bu duruma oldukça sinirlendirdi.
EURO 2020'YE DOĞRU:
MURAT ÖZBOSTAN
İtalya maçını artık yaşayın!
TÜRK futbol tarihinin en önemli gecelerinden birine tanıklık edeceğiz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. 250'den fazla ülke bu dev şöleni canlı yayınlayacak. Hepimizin kalbi Ay-Yıldızlı Takımımız için çarpacak. İtalya,günlerdir iliklerine kadar bukarşılaşmayı yaşıyor. Çizme basını, Türkiye'yi manşetlerine taşıyor. İtalyanlar, 27 maçtır yenilmeyen takımlarını heyecanla bekliyor. Biz ise kısır çekişmelerin içindeyiz yine. Limitler, yabancı sayısı, yayın meselesi, transfer gibi konularla boğuşuyoruz. Lig bittikten sonra 3-5 gün içinde açıklanabilecek konularla 25 gündür uğraşıyoruz. Neden? TFF açıklama yapıyor. Kulüpler Birliği sayfa sayfa belge yayınlıyor. Hepsi birer ültimatom gibi. Kavga, gerilim, çatışma kokuyorsatırlar. Birkaç satır da Milli Takım için yayınlasaydınız keşke! Böyle maçlar tarihin sayfalarında ancak bir kez yaşanır. Türkiye'den pandemiyi bahane ederek vatandaşlarımıza maç için izin vermeyen İtalyan hükümetineve dünyaya bu gece en güzelyanıtı inşallah sahada veririz.