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Giriş Tarihi: 12.6.2021 18:21 Son Güncelleme: 12.6.2021 18:22

Son dakika: A Milli Takımımızın grubunda ilk maçlar sona erdi! İşte son puan durumu

Son dakika: A Milli Takımımızın grubunda ilk maçlar sona erdi! İşte son puan durumu

Son dakika... 'de A Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı. Dün akşam turnuvanın açılış maçında ay-yıldızlı ekibimiz ev sahibi ülkeler arasında yer alan 'ya 3-0 kaybetmişti. Grubun diğer maçı ise bugün oynandı. ile İsviçre'nin kozlarını paylaştığı müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçların ardından İtalya lider, ise son sırada yer aldı.

Son dakika... A Grubu ilk müsabakaları tamamlandı. Turnuvaya A Milli Takımımız istediği gibi başlayamazken, ise oynadığı futbol ve aldığı farklı galibiyetle dikkat çekti.

Turnuvanın açılış maçında 'da İtalya, ay-yıldızlı ekibimizi konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın ikinci yarısında İtalya rahat kazandı.

(Kendi kalesin), ve 'nin golleriyle turnuvaya 3 puanla başlayan İtalya, ilk maçların ardından zirvede yer aldı.

Grubun diğer maçı ise bugün oynandı. ile İsviçre'nin kozlarını paylaştığı müsabakadan kazanan çıkmadı.

İsviçre ile öne geçerken, Galler bu gole ile karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçların ardından 3 puanlı İtalya grupta lider, 1'er puanlı takımlardan Galler ikinci, İsviçre ise üçüncü sırada yer aldı. Puansız A Milli Takımımız ise grubun son sırasında bulunuyor.

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Son dakika: A Milli Takımımızın grubunda ilk maçlar sona erdi! İşte son puan durumu
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