Turnuvanın açılış maçında Roma'da İtalya, ay-yıldızlı ekibimizi konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın ikinci yarısında İtalya rahat kazandı.
Merih Demiral (Kendi kalesin), Immobile ve Insigne'nin golleriyle turnuvaya 3 puanla başlayan İtalya, ilk maçların ardından zirvede yer aldı.
Grubun diğer maçı ise bugün oynandı. Galler ile İsviçre'nin kozlarını paylaştığı müsabakadan kazanan çıkmadı.
İsviçre Breel Embolo ile öne geçerken, Galler bu gole Kieffer Moore ile karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçların ardından 3 puanlı İtalya grupta lider, 1'er puanlı takımlardan Galler ikinci, İsviçre ise üçüncü sırada yer aldı. Puansız A Milli Takımımız ise grubun son sırasında bulunuyor.