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Giriş Tarihi: 12.6.2021 20:28 Son Güncelleme: 12.6.2021 20:30

Son dakika: açıkladı! Hastaneye kaldırılan 'in durumu stabil...

Son dakika: UEFA açıkladı! Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumu stabil...

Son dakika haberi... EURO 2020 B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen ve maçının 45'inci dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu bir anda fenalaştı ve yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin hızla saha alanına girmesiyle yıldız oyuncuya kalp masajı yapılmaya başlandı. , yaşananların ardından maçın ertelendiğini açıkladı. UEFA, bir açıklama daha yaparak, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu belirtti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen , taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.

, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.

Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan UEFA'da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "'daki UEFA EURO 2020 maçı, tıbbi bir acil durum nedeniyle askıya alındı" denildi.

UMUT VEREN FOTOĞRAF

Kalp masajının ardından saha kenarına alınan Christian Eriksen'in, bilincinin açık olduğu görüldü. Kalp masajının ardından şuuru yerine gelen Eriksen'in bu görüntüsü 'umut verici' olarak yorumlandı.

Yürekler ağza geldi! Eriksen bir anda yere yığıldı, sahada kalp masajı yapıldı | Video

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Son dakika: UEFA açıkladı! Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumu stabil...
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