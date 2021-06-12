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Giriş Tarihi: 12.6.2021 21:29 Son Güncelleme: 12.6.2021 21:42

Son dakika: Yürekleri ağza getiren gecede ’den bir kahramanlık hikayesi! ’in her şeyi oldu…

Son dakika: Yürekleri ağza getiren gecede Simon Kjaer’den bir kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen’in her şeyi oldu…

Son dakika haberi… 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu’nun ilk maçında ve karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz devam ederken 43’üncü dakika içerisinde bir anda yere yığılan , tüm dünyanın yüreğini ağzına getirdi. Bilinç kaybı yaşayan Danimarkalı yıldız, saha içerisinde baygınlık geçirdi. Yaklaşık 4 dakika kadar süren kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Eriksen’in durumunun stabil olduğu öğrenildi. Eriksen’in yaşam mücadelesi verdiği sırada ise takım kaptanı , adeta bir kahramanlık hikayesi yazdı.

Tüm futbolseverleri 1 ay boyunca ayakta tutacak olan futbol şöleni 'de unutulmayacak bir gece yaşandı. B Grubu'nun ilk maçında 'nda karşılaşan ve maçı, tüm dünyayı adeta diken üstünde tuttu.

Karşılaşmanın 43'üncü dakikası oynanırken bir anda yerde kalan Danimarkalı yıldız , futbolun içinden ve dışından milyonlarca insanın yüreklerini ağza getirdi.

Ani bir bilinç kaybı yaşayan yıldız oyuncu, taç çizgisine yakın bir bölgede kendisini yere bıraktı. O sırada hızlıca aksiyon alan sağlık görevlileri, Eriksen'in tedavisine başladı.

4 DAKİKALIK KALP MASAJI

Bilincini anlık olarak kaybeden Christian Eriksen'e, sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 4 dakika kadar kalp masajı yapıldı.

Saha içerisinde süren tedavi sırasında Eriksen'in etrafını kapatan Danimarkalı oyuncular, kameraların görüntü almasını engellemeye çalıştı.

KJAER'DEN KAHRAMANLIK HİKAYESİ

29 yaşındaki yıldız futbolcunun yere yığıldığı andan itibaren büyük bir liderlik ve kaptanlık örneği gösteren eski Fenerbahçeli ve 'nın kaptanı , Eriksen'in adeta her şeyi oldu.

Eriksen'in bilincini kaybettiği sırada dilinin boğazına kaçmaması için doğru pozisyon almasını sağlayan Kjaer, arkadaşlarını çevreleyerek rahat hava alabileceği bir ortam yarattı.

Eriksen'i sağlık ekipleri gelinceye kadar doğru pozisyonda tutan Kjaer, sağlık ekiplerinin işini kolaylaştırdı.

EŞİNİ TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin saha içerisine gelmesi ve kalp masajının başlamasıyla birlikte Eriksen'in eşine destek vermeye giden Kjaer, bir süre yıldız oyuncunun eşini teselli etti. Kaptan, Eriksen'in sedyeyle kenara alındığı sırada da arkadaşını yalnız bırakmadı.

Kjaer'in yaptığı fedakarlıklar büyük takdir görürken, Christian Eriksen'in sağlık durumunun da stabil olduğu öğrenildi. Danimarka-Finlandiya karşılaşması ise bu akşam saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti.

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Son dakika: Yürekleri ağza getiren gecede Simon Kjaer’den bir kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen’in her şeyi oldu…
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