Son dakika: UEFA'dan sevindiren Eriksen açıklaması! Christian Eriksen'in durumunda iyileşme var

UEFA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan UEFA'da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kopenhag'daki UEFA EURO 2020 maçı, tıbbi bir acil durum nedeniyle askıya alındı" denildi.

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