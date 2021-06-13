Son dakika: UEFA'dan sevindiren Eriksen açıklaması! Christian Eriksen'in durumunda iyileşme var

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı. Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.
DURUMU STABİL
UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.
Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.
MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in sağlık durumu nedeniyle ertelenen mücadelenin 21.30'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Karşılaşmada, ilk yarının son 4 dakikası oynanacak. 5 dakikalık devre arasının ardından da ikinci yarı oynanacak.
UEFA'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan UEFA'da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kopenhag'daki UEFA EURO 2020 maçı, tıbbi bir acil durum nedeniyle askıya alındı" denildi.Son dakika: Yürekleri ağza getiren gecede Simon Kjaer'den bir kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen'in her şeyi oldu…
UMUT VEREN FOTOĞRAF
Kalp masajının ardından saha kenarına alınan Christian Eriksen'in, bilincinin açık olduğu görüldü. Kalp masajının ardından şuuru yerine gelen Eriksen'in bu görüntüsü 'umut verici' olarak yorumlandı.
"ERIKSEN UYANDI"
Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Eriksen'in uyandığı ve tetkiklerin hastanede sürdüğü belirtildi.
"DURUMU HAKKINDA İYİMSERİZ"
İtalyan ekibi Inter'in CEO'su Moratta, Eriksen'in son durumu hakkında konuştu.
"Eriksen, az önce Inter oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna mesaj attı. Durumu hakkında iyimseriz. Danimarka yetkilileri, durumunun kontrol altında olduğunu söyledi."
Yürekler ağza geldi! Eriksen bir anda yere yığıldı, sahada kalp masajı yapıldı | Video