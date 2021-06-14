EURO 2020 E Grubu analizi | Slovakya sürprize açık!

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) E Grubu'nda İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya mücadele eiyor. Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada E Grubu maçları, Rusya'nın Saint Petersburg kenti ile aynı adı taşıyan stat ile İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak. İspanya, İsveç ve Polonya her ne kadar kağıt üzerinde grubun favorileri arasında gözüksede en zayıf halka olarak düşünülen Slovakya sürprize açık bir takım. Hele 4 gruptan üçüncülerin de bir üst tura çıkacağı bu turnuvada Slovaklar herkesi yanıltabilir. Trabzonspor yeni transferi Hamsik de tecrübeli bir kaptan ve takımını ilk maçta Polonya karşısında iyi bir şekilde zafere taşıdı.