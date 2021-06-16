Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Son dakika: Rusya'nın puan kaybına tahammülü yok! Finlandiya sürpriz peşinde... (CANLI)
Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:59 Son Güncelleme: 16.6.2021 16:09

Son dakika: Rusya'nın puan kaybına tahammülü yok! sürpriz peşinde... (CANLI)

Son dakika: Rusya'nın puan kaybına tahammülü yok! Finlandiya sürpriz peşinde... CANLI

Son dakika... 'de ikinci maçların heyecanı başladı. B Grubu'da ile Rusya, Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İlk kez 'nda boy gösteren Finlandiya, grubun ilk maçında 'yı 1-0 yenmişti. Rusya ise karşısında 3-0 kaybetmişti. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Son dakika... B Grubu'nda ikinci maçlar -Rusya müsabakasıyla başladı.

Turnuvada yoluna devam etmek için Rusya'nın puan ya da puanlar alması gerekiyor. İlk maçında karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Rusya, 'da Finlandiya'yı ağırlıyor.

'na tarihinde ilk kez katılan Finler, ilk maçlarında 'yı 1-0'lık skorla devirmişti. 3 puanı bulunan Finlandiya, gruptan çıkmak için avantajlı durumda.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ERİKSEN'İ UNUTMADILAR...

Finlandiyalı futbolcular, maç öncesi ısınmaya çıkarken Eriksen'i unutmadı. Finlandiyalı oyuncular, Finlandiya-Danimarka maçında kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Danimarkalı Eriksen için, "Geçmiş olsun Eriksen" yazılı tişörtler giydi.


İLK 11'LER...

Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.

Rusya: Safonov, Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

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FİNLANDİYA 0-0 DANİMARKA

3' Finlandiya'nın Pohjanpalo ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Son dakika: Rusya'nın puan kaybına tahammülü yok! Finlandiya sürpriz peşinde... (CANLI)
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