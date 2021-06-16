Son dakika: Rusya'nın puan kaybına tahammülü yok! Finlandiya sürpriz peşinde... (CANLI)

Turnuvada yoluna devam etmek için Rusya'nın puan ya da puanlar alması gerekiyor. İlk maçında Belçika karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Rusya, Saint Petersburg'da Finlandiya'yı ağırlıyor.
Avrupa Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılan Finler, ilk maçlarında Danimarka'yı 1-0'lık skorla devirmişti. 3 puanı bulunan Finlandiya, gruptan çıkmak için avantajlı durumda.
Saat 16.00'da başlayan karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ERİKSEN'İ UNUTMADILAR...
Finlandiyalı futbolcular, maç öncesi ısınmaya çıkarken Eriksen'i unutmadı. Finlandiyalı oyuncular, Finlandiya-Danimarka maçında kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Danimarkalı Eriksen için, "Geçmiş olsun Eriksen" yazılı tişörtler giydi.
İLK 11'LER...
Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.
Rusya: Safonov, Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.
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FİNLANDİYA 0-0 DANİMARKA
3' Finlandiya'nın Pohjanpalo ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.