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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Slovakya’yı yıkan İspanya son 16’da

Slovakya’yı yıkan İspanya son 16’da
EURO 2020'de İspanya, Slovakya'yı 5-0'lık skorla bozguna uğratarak E Grubu'nu 2. bitirdi ve son 16'ya adını yazdırdı. Mücadelenin 10. dakikasında Morata'nın penaltı atışını kurtaran Slovakya kalecisi Dubravka, 30'da ise direğe çarpıp havaya yükselen topu tokatlayarak uzaklaştırmak isterken talihsiz bir şekilde kendi ağlarına yolladı. 45+3'te Laporte kafayla farkı 2'ye çıkardı. 56'da Sarabia fileleri havalandırırken 67'de Ferran Torres 4-0'ı buldu. 71'de ise Pau Torres'in kafa vuruşunda topu çıkarmak isteyen Kucka kendi kalesine gol attı ve sonucu ilan etti. Bu skorla İspanya puanını 5 yaparak turu geçip son 16'da Hırvatistan ile eşleşti. Slovakya ise şampiyonaya veda etti.

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