Slovakya’yı yıkan İspanya son 16’da

EURO 2020'de İspanya, Slovakya'yı 5-0'lık skorla bozguna uğratarak E Grubu'nu 2. bitirdi ve son 16'ya adını yazdırdı. Mücadelenin 10. dakikasında Morata'nın penaltıatışını kurtaran Slovakya kalecisiDubravka, 30'da ise direğe çarpıp havayayükselen topu tokatlayarak uzaklaştırmakisterken talihsiz bir şekilde kendiağlarına yolladı. 45+3'te Laporte kafayla farkı 2'ye çıkardı. 56'da Sarabia fileleri havalandırırken 67'de FerranTorres 4-0'ı buldu. 71'de ise Pau Torres'in kafa vuruşunda topu çıkarmak isteyen Kucka kendikalesine gol attı ve sonucu ilan etti. Bu skorla İspanya puanını 5 yaparak turu geçip son 16'daHırvatistan ile eşleşti. Slovakya ise şampiyonaya veda etti.