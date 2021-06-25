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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Euro 2020’den kısa kısa...

Euro 2020’den kısa kısa...
En kötü averaj Ay-Yıldızlılar'ın
TURNUVANIN gizli favorileri arasında gösterilen Türkiye, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Oynadığı 3 maçı da kaybeden Milliler, Kuzey Makedonya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nı puansız kapatan iki takımdan birisi oldu. Attığı 1, yediği 8 golün sonucunda turnuvanın en kötü averajına (-7) sahip takımı unvanını aldı.

İTALYANLAR KALESİNE DUVAR ÖRDÜ
MİLLİ Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan İtalyanlar, bu maçlarda 7 gol atarken, ağlarında top görmedi. İtalya Milli Takımı, çıktığı son 11 karşılaşmada 32 gol kaydederken kalesini kapattı. Çizme ekibi, son olarak 14 Ekim 2020'de Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında gol yemişti.

CRİSTİANO RONALDO REKORA DOYMUYOR
PORTEKIZ'IN yıldızı Cristiano Ronaldo, Macaristan ağlarını iki kez sarsarak Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde Michel Platini'yi (9) geride bırakıp en fazla gol atan isim oldu. Fransa maçında ise yine iki gol bulan yıldız futbolcu, milli takım formasıyla 109 gole ulaştı. Böylece milli takım kariyerinde en çok gol atan isim olan İranlı forvet Ali Daei'yi yakaladı. Ronaldo ayrıca 5 Avrupa Şampiyonası oynayan ilk futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

İSPANYOLLAR'DAN TARİHİ GALİBİYET!
E GRUBU'NDAKI ilk iki maçında 2 puan alabilen İspanya, son karşılaşmada Slovakya'yı 5-0 yenerek son 16 turuna kalmayı başarırken, bu skorla bir rekora da imza attı. İspanyollar, turnuva tarihinde farklı galibiyete imza atan 5 takımdan birisi oldu. Diğer farklı galibiyetler: Fransa- Belçika: 5-0 (16 Haziran 1984), Danimarka-Yugoslavya: 5-0 (16 Haziran 1984), Hollanda- Yugoslavya: 6-1 (25 Haziran 2000), İsveç-Bulgaristan: 5-0 (14 Haziran 2004).

MODRİC İKİ MUTLULUĞU DA TATTI
HIRVATISTAN forması giyen Luka Modric, turnuvada ilginç bir rekorun sahibi oldu. Deneyimli oyuncu, EURO 2008'de attığı golle Hırvatistan tarihinde, Avrupa Şampiyonaları'nda gol kaydeden en genç oyuncu olmuştu. EURO 2020'de grubun son maçında İskoçya ağları da havalandıran Modric, 35 yaş 286 gün ile şampiyona tarihinde gol bulan en yaşlı Hırvat oyuncu olmayı da başardı.

DANİMARKA BİR İLKE İMZA ATTI
FINLANDIYA maçında Christian Eriksen'in yaşadığı kalp rahatsızlığıyla sarsılan Danimarka Milli Takımı, ilk iki karşılaşmasını kaybetmesine rağmen Rusya'yı 4-1 yenerek son 16'da Galler'e rakip oldu. Danimarkalı oyuncular, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılmasına rağmen tur atlayan ilk takım unvanını aldı.

2 GOLLÜ LİDER İNGİLTERE!
TURNUVANIN ev sahibi ülkelerinden biri olan İngiltere 2 gol atarak grubunu lider bitiren ilk takım oldu. Ayrıca İngilizler, Raheem Sterling'in gol attığı 12 maçta 12 galibiyet almayı başardı. Sterling, İngiltere'nin grupta kazandığı 1-0'lık Hırvatistan ve İskoçya maçlarında da fileleri havalandıran isim olmuştu.

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