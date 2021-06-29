Boğalar turladı

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, 3-3’ü yakalayıp uzatmaya taşıdığı maçta İspanya’ya 5-3 yenildi. Boğalar, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak
EURO 2020'de İspanya, Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve normal süresi 3-3 biten maçta Hırvatistan'ı uzatmalarda 5-3 yenerek yoluna devam etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında İspanya kalecisi UnaiSimon inanılmaz bir hataya imza attı. Pedri'nin orta sahadan gönderdiği geri pasta Simon, topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlağı ağlarında buldu. 38'de Sarabiaile eşitliği yakalayan İspanya, 57'de Ferran Torres'in yaptığı ortada Azpilicueta'nınkafasıyla öne geçti. 76'da da savunmanın arkasına sarkan Ferran Torres, plasebir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 85'te yaşanan karambolde Orsic'in golüyle umutlanan Hırvatlar, 90+2'de Pasalic'in vuruşuyla maçı uzatmalara taşıdı. Boğalar 100. dakikadaMorata, 103'te ise Oyarzabal'la fişi çekti. Çeyrek finale yükselen İspanya, cuma günüsaat 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.