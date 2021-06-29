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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Boğalar turladı

Boğalar turladı

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, 3-3’ü yakalayıp uzatmaya taşıdığı maçta İspanya’ya 5-3 yenildi. Boğalar, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak

EURO 2020'de İspanya, Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve normal süresi 3-3 biten maçta Hırvatistan'ı uzatmalarda 5-3 yenerek yoluna devam etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında İspanya kalecisi Unai Simon inanılmaz bir hataya imza attı. Pedri'nin orta sahadan gönderdiği geri pasta Simon, topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlağı ağlarında buldu. 38'de Sarabia ile eşitliği yakalayan İspanya, 57'de Ferran Torres'in yaptığı ortada Azpilicueta'nın kafasıyla öne geçti. 76'da da savunmanın arkasına sarkan Ferran Torres, plase bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 85'te yaşanan karambolde Orsic'in golüyle umutlanan Hırvatlar, 90+2'de Pasalic'in vuruşuyla maçı uzatmalara taşıdı. Boğalar 100. dakikada Morata, 103'te ise Oyarzabal'la fişi çekti. Çeyrek finale yükselen İspanya, cuma günü saat 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.

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Boğalar turladı
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