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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Panzer gibi ezdi geçti!

Panzer gibi ezdi geçti!

Turnuvanın iddialı iki ekibinin mücadelesinde Sterling ile perdeyi açan İngilizler, Kane’in kafa golüyle noktayı koyup, Panzerler’i eve yolladı

Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden olan iki ülkenin dev randevusunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirip çeyrek finale yükseldi. Maç Almanya hücumlarıyla başlarken daha sonra İngiltere oyuna ağırlığını koydu. İlk yarının son atağında Sterling'in sürdüğü top Harry Kane'in önünde kaldı. Kane'in 'dokunsa gole çevireceği' pozisyonda Hummels araya girdi ve devre 0-0 bitti. 75'te ise sahneye İngiltere'nin kurtarıcısı Raheem Sterling çıktı. Manchester City'nin yıldızı, kendi başlattığı organize atakta Luke Shaw'ın pasında plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Eşitliği yakalamak isteyen Panzerler'de Müller, kaleciyle karşı karşıya kaldığı net pozisyonda topu auta yolladı. 85'te ise soldan yapılan ortada kafayı vuran Kane, fileleri sarsarak fişi çekti. Bu sonuçla İngiltere turu geçip Ukrayna ile eşleşirken, Almanya şampiyonaya havlu attı ve teknik direktör Joachim Löw'ün de Almanya Milli Takım kariyeri sona ermiş oldu.

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Panzer gibi ezdi geçti!
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