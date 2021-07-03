Matador istediğini aldı

EURO 2020 çeyrek finalindeİspanya, 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Matador, 8. dakikada Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 68'de Shaqiri savunmanın hatasını affetmeyip durumu 1-1 yaptı. Ancak 77'de kırmızı kartgören Freuler, İsviçre'yi 10kişi bıraktı. 90 dakika ve uzatmalar bu skorla sona erdi. Seri penaltıları 3-1 kazanan Luis Enrique'nin öğrencileri yoluna devam etti.
Kalecilerin düellosu!
HIRVATISTAN maçında ayağının altından kaçırdığı topla eleştiri oklarına hedef olan İspanya kalecisi Simon, dün kurtardığı iki penaltıyla turu getirdi ve maçın adamı seçildi. İsviçre kalecisi Sommer de 120 dakikada 10 kurtarış yapıp turnuva rekoru kırdı.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
İsviçre'ye yazık oldu!
Halk arasında "Garibanın rast gitmezse işi, muhallebiyerken kırılır dişi" şeklinde söylenen bu söz tam İsviçre'yeuydu. İspanya maçına çıkarken kaptan Xhaka kart cezalısıydı.Xhaka'nın yerine oynayan Zakaria'ya çarpan Alba'nın şutu8. dakikada İspanya'nın golü oldu. İsviçre'nin kontrataksilahı Embolo sakatlanıp oyundan çıktı. Shaqiri eşitliğisağladı ama 77'de Morata'ya gereksiz yere sert giren Freulerİsviçre'yi 10 kişi bıraktı. Uzatmalar dahil 49 dakika İsviçremükemmel bir oyun disiplinin içinde mükemmel bir dirençsergiledi. Kaleci Sommer müthiş kurtarışlar yaptı. Yarıfinal penaltılara kalınca ve ilk penaltıyı Busquets kaçırınca herkes"Fransa'dan sonra İspanya da penaltılarla elenecek" hissinekapıldı. Ama Fransa önünde penaltıları kaçırmayan İsviçreli futbolcularturnuvaya damga vurma fırsatını kullanamayıp kaçırdıklarıpenaltılarla çeyrek finalde elendi. İzlediğim İspanya takımıoyun kalitesi ve oyuncu becerisi olarak Dünya şampiyonu olmuşİspanya'nın yanına bile yaklaşamaz. İspanyollar yarı finale iyive güvenli bir oyunla değil tamamen şansla geldiler.