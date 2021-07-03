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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Matador istediğini aldı

Matador istediğini aldı
EURO 2020 çeyrek finalinde İspanya, 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Matador, 8. dakikada Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 68'de Shaqiri savunmanın hatasını affetmeyip durumu 1-1 yaptı. Ancak 77'de kırmızı kart gören Freuler, İsviçre'yi 10 kişi bıraktı. 90 dakika ve uzatmalar bu skorla sona erdi. Seri penaltıları 3-1 kazanan Luis Enrique'nin öğrencileri yoluna devam etti.

Kalecilerin düellosu!
HIRVATISTAN maçında ayağının altından kaçırdığı topla eleştiri oklarına hedef olan İspanya kalecisi Simon, dün kurtardığı iki penaltıyla turu getirdi ve maçın adamı seçildi. İsviçre kalecisi Sommer de 120 dakikada 10 kurtarış yapıp turnuva rekoru kırdı.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN

İsviçre'ye yazık oldu!
Halk arasında "Garibanın rast gitmezse işi, muhallebi yerken kırılır dişi" şeklinde söylenen bu söz tam İsviçre'ye uydu. İspanya maçına çıkarken kaptan Xhaka kart cezalısıydı. Xhaka'nın yerine oynayan Zakaria'ya çarpan Alba'nın şutu 8. dakikada İspanya'nın golü oldu. İsviçre'nin kontratak silahı Embolo sakatlanıp oyundan çıktı. Shaqiri eşitliği sağladı ama 77'de Morata'ya gereksiz yere sert giren Freuler İsviçre'yi 10 kişi bıraktı. Uzatmalar dahil 49 dakika İsviçre mükemmel bir oyun disiplinin içinde mükemmel bir direnç sergiledi. Kaleci Sommer müthiş kurtarışlar yaptı. Yarı final penaltılara kalınca ve ilk penaltıyı Busquets kaçırınca herkes "Fransa'dan sonra İspanya da penaltılarla elenecek" hissine kapıldı. Ama Fransa önünde penaltıları kaçırmayan İsviçreli futbolcular turnuvaya damga vurma fırsatını kullanamayıp kaçırdıkları penaltılarla çeyrek finalde elendi. İzlediğim İspanya takımı oyun kalitesi ve oyuncu becerisi olarak Dünya şampiyonu olmuş İspanya'nın yanına bile yaklaşamaz. İspanyollar yarı finale iyi ve güvenli bir oyunla değil tamamen şansla geldiler.

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