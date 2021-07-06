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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Akdeniz ateşi

Akdeniz ateşi

Avrupa’nın iki futbol kültürü bugün TSİ 22.00’de Wembley’de karşı karşıya geliyor. İspanya son 3 turnuvada 2 zafer yaşarken İtalya’nın tek kupası 1968’de

Turnuvanın açılış maçında Türkiye galibiyeti ile EURO 2020'ye başlayan İtalya, sonrasında da hiç yenilgi görmedi. Son 16'da Avusturya'yı (2-1) deviren Gök Mavililer ardından favorilerden Belçika'yı 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. İspanya ise İsveç ve Polonya beraberlikleri ile başladığı yolculuğunda Slovakya'yı 5-0 mağlup edip gruptan çıktı. Son 16'da Hırvatistan'ı (5-3) deviren Matadorlar çeyrek finalde ise İsviçre'yi penaltılarla saf dışı bıraktı. İspanya tarihinde 3 kez (1964, 2008, 2012) Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşırken İtalya ise bir kez (1968) kupayı havaya kaldırdı.

1.5 MİLYAR EURO'LUK RANDEVU

AVRUPA'NIN iki futbol ülkesini karşı karşıya getirecek maçta kadro değerleri de göz kamaştırıyor. İtalyanlar'ın son hesaplanan piyasa değeri 778 milyon 250 bin Euro oldu. Gök Mavililer'de en yüksek değerli oyuncu 65 milyon Euro ile Federico Chiesa (Juventus). 750 milyon 500 bin Euro'luk güncel değere sahip olan Matadorlar'da ise Marcos Llorente (Atletico Madrid) 85 milyon Euro ile en pahalı oyuncu. İki takımın toplam piyasa değeri ise 1 milyar 528 milyon 75 bin Euro

ROBERTO MANCINI (56)
28 MAÇ
22 GALİBİYET
5 BERABERLİK
1 MAĞLUBİYET

LUIS ENRIQUE (51)
22 MAÇ
13 GALİBİYET
6 BERABERLİK
3 MAĞLUBİYET

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Akdeniz ateşi
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