İşte Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosu

A Milli Takımımızın 14 Haziran-14 Temmuz arası Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella'nın belirlediği listede 35 futbolcu var. Ancak bu sayı 7 Haziran'da 26'ya düşecek .özel maç oynayacak. Şampiyonada ise Ay-Yıldızlılar, F Grubu'nda 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da Portekiz, 26 Haziran'da da Çekya ile kozlarını paylaşacak. İşte A Milli Takım'ın geniş kadrosu… SEMİH KILIÇSOY DA ALINDIAltay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır.Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu.Berat Özdemir, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.