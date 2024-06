Avusturya’dan alacağımız var!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı karşılaşma öncesi genç oyuncular Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım basın toplantısında soruları yanıtladı. Göreve her an hazır olduklarını söyleyen iki futbolcu da şu ifadeleri kullandı:"Süre almıyoruz ama dışarıda yedek kulübesinden elimizden gelen desteği veriyoruz. Ajax'ta son 10-11 maçta süre aldım. Buraya da hazır olarak geldim.Turnuva olduğu için sürprizlere her zaman açık. Bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var.""İnanılmaz bir destek görüyoruz.Ben sonuna kadar gidebileceğimizi ve final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var (mart ayındaki 6-1'lik yenilgi). Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz.Herkes o maça çok motive."