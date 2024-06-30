Avusturya’dan alacağımız var!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı karşılaşma öncesi genç oyuncular Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım basın toplantısında soruları yanıtladı. Göreve her an hazır olduklarını söyleyen iki futbolcu da şu ifadeleri kullandı:
AHMETCAN KAPLAN:
"Süre almıyoruz ama dışarıda yedek kulübesinden elimizden gelen desteği veriyoruz. Ajax'ta son 10-11 maçta süre aldım. Buraya da hazır olarak geldim. A Milli Takım'ın her zaman ulaşabileceği yer finaldir. Bunu kesinlikle hak ediyoruz.
Turnuva olduğu için sürprizlere her zaman açık. Bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var."
BU KARŞILAŞMAYI İNTİKAM OLARAK GÖRÜYORUZ!
BERTUĞ YILDIRIM:
"İnanılmaz bir destek görüyoruz. Herkese 'Acaba şampiyon olsak ne olur?' diye düşündürtüyor bu destek.
Ben sonuna kadar gidebileceğimizi ve final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var (mart ayındaki 6-1'lik yenilgi). Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz. Onlardan alınacak çok şeyimiz var.
Herkes o maça çok motive."