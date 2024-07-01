Gurbetçilerden şifreli yayına büyük tepki!

2024'te Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak son 16 turu maçı, Magenta TV tarafından şifreli olarak yayınlanacak. Magenta TV, "Ülkede 3.5 milyon Türk yaşıyor, en heyecanlı maç bu, en çok bu karşılaşma ilgi görür" gerekçeleriyle tercih hakkını Avusturya-Türkiye karşılaşmasından yana kullandı. Şimdiye kadar şampiyonadaki tüm karşılaşmaları ARD ve ZDF gibi kamu kanallarından izleyen Almanyalı Türkler, bu duruma tepki gösterdi. Mücadelenin şifreli kanalda olması nedeniyle meydanlara kurulan dev ekranlardan izlenmesi de mümkün olmayacak. Şampiyonaya taraftar olarak renk katan, sokakları şenlendiren Türkler, evlere kapanmak istemediklerini ve coşkuyu meydanlarda yaşamayı arzuladıklarını dile getirdiler.Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli ismiGenç, tecrübeli herkes birbiriyle konuşuyor. Ortamdan memnunum. 2032'de bu takım çok iyi işler yapacak" dedi. Avusturya'nın sert bir takım olduğunu, mart ayında oynanan hazırlık maçında buna karşılık veremediklerini dile getiren1-0 da olsa bizim almamız gerekiyor. Avusturya'yı geçersek yarı finali zorlayabiliriz" diye konuştu.Şengezer, "Turnuvada baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Biz de bunlardan biriyiz" ifadelerini kullandı.