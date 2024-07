BİLGİÇ: Hakan'ın yokluğunu hissedeceğiz ama Arda gibi bir yeteneğin korkutuculuğunu cebimize koyacağızGÜLTİKEN: Gönlümüzden geçen takım rakibimiz oldu. Avusturya'nın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız varÜRÜNDÜL: Ben futbol için her zaman şunu söylerim; rakip ne kadar güçlü olursa olsun çareler tükenmezTİMURLENK: Bir Ralf Rangnick takımını devirebilmek için oyunun yürekle değil akılla oynanması lazımBizim Çocuklar'ın göbek adı mucizefinale çıkıyoruz. Şampiyonanın kendi çizdiği yolda birdenbire favori haline gelen bir rakibimiz oldu. 6-1 yenildiğimizde en iyilerimizle oynamamıştık.Adamlar çok iyi. Bu kez daha gösterişli ve beklentisi yüksek oyuncularla sahada olacağız.Maçın ana fikri mücadele. Kaleyi sıfırda tutmak gerekiyor. Gerisini ön taraftaki yetenekli oyunculara bırakacağız. İşimiz zor. Ama bu çocukların göbek adı mucizedir.Avusturya ile eşleşmek şans!kendimiz bu gruptan çıktığımızda rakibimiz kim olsun diye bir anket yapsak, yüzde yüz Avusturya olsun cevabı çıkardı. Gönlümüzden geçen bugün itibarıyla sahada rakibimiz oldu.Grup maçı oynamakla eleme maçı oynamak arasında stratejik farklar da var. Tek maç üzerinden oynanan maçlarda oyunun stratejisi de değişecektir. Bu bahsettiğimiz her şeyi yapabilecek değerli oyuncularımız var.Bu turda rakibimizin Avusturya olması şansını kullanacağız. Önümüzde iyi bir fırsat var. Bu fırsatı kullanabildiğimiz takdirde A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki yolu açık olacaktır.En iyi futbolu onlar oynuyor!her zaman görüşlerimde objektif davranırım. Hayalci de değilim. Şampiyonayı başından beri takip ediyorum. Her gün bir maça gittim…Çok önemli bir sistemi oturtmuşlar, birbirlerini çok iyi tanıyorlar, ofansif varyasyonları çok yönlü. Ama ben her zaman futbolda şunu söylerim rakip ne kadar güçlü olursa olsun çareler tükenmez.Genel saha içi eksiklerimizi en aza indirebilirsek kendimize bir şans yaratırız. Bu zor maçta bütün takımımıza başarılar diliyorum.Gerçek 9 numara lazımturnuvadaİspanya, Almanyave İsviçre ileberaber grup aşamasındaen iyi futboluoynayan ne yaptığınıbilen bir ekip. Hazırlıkmaçında onlara farklı mağlupolmuşuz.Gürcistan'dan14 hücum yedik. Hadi Portekiz'igeçelim. 75 dk. 10 kişi oynayanÇek'leri devirebildik… Merkezdenkolay kolay delinmediğimiz doğrudur.İşin hücum tarafında ise kanatların verimlioyununa ihtiyacımız var. Ve bunu 3 maçtadenemediğimiz şekilde gerçek bir 9 numaraile oynayarak yapmalıyız. Kaptan Çalhanoğlu'nuçok net arayacağımız bir tur maçıolacak. Seyirci desteği yine fazlasıyla bizdeolur. Ancak bir Ralf Rangnick takımını devirebilmekiçin oyunun yürekle değil akıllaoynanması lazım.Elbette futbol bazenanların oyunu. Direkten dönen bir top, biroyuncunun bireysel hatası ya da bir hakemkararı… 3 maçta ne oynadıysakonun 2 katı futbollazım. Bu kumaş varmı? Bence var. Şimdi sözMontella ve futbolcularda.