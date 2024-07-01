BİLGİÇ: Hakan'ın yokluğunu hissedeceğiz ama Arda gibi bir yeteneğin korkutuculuğunu cebimize koyacağız
GÜLTİKEN: Gönlümüzden geçen takım rakibimiz oldu. Avusturya'nın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var
ÜRÜNDÜL: Ben futbol için her zaman şunu söylerim; rakip ne kadar güçlü olursa olsun çareler tükenmez
TİMURLENK: Bir Ralf Rangnick takımını devirebilmek için oyunun yürekle değil akılla oynanması lazım
GÜRCAN BİLGİÇ
Bizim Çocuklar'ın göbek adı mucize
Aslında
finale çıkıyoruz. Şampiyonanın kendi çizdiği yolda birdenbire favori haline gelen bir rakibimiz oldu. 6-1 yenildiğimizde en iyilerimizle oynamamıştık. Ama Avusturyalıların gücünü o maçta tesadüfe bağlayarak hata yapmışız.
Adamlar çok iyi. Bu kez daha gösterişli ve beklentisi yüksek oyuncularla sahada olacağız. Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissederken Arda Güler gibi ekstra bir yeteneğin de korkutuculuğunu cebimize koyacağız.
Maçın ana fikri mücadele. Kaleyi sıfırda tutmak gerekiyor. Gerisini ön taraftaki yetenekli oyunculara bırakacağız. İşimiz zor. Ama bu çocukların göbek adı mucizedir.
ALİ GÜLTİKEN
Avusturya ile eşleşmek şans!
Biz
kendimiz bu gruptan çıktığımızda rakibimiz kim olsun diye bir anket yapsak, yüzde yüz Avusturya olsun cevabı çıkardı. Gönlümüzden geçen bugün itibarıyla sahada rakibimiz oldu. Gruptan çıkarken aldığımız 2 galibiyet ve 6 puan oyuncularımız için ciddi ve büyük bir güven sağladı.
Grup maçı oynamakla eleme maçı oynamak arasında stratejik farklar da var. Tek maç üzerinden oynanan maçlarda oyunun stratejisi de değişecektir. Bu bahsettiğimiz her şeyi yapabilecek değerli oyuncularımız var. Avusturya'nın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar büyük bir şansımız mevcut.
Bu turda rakibimizin Avusturya olması şansını kullanacağız. Önümüzde iyi bir fırsat var. Bu fırsatı kullanabildiğimiz takdirde A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki yolu açık olacaktır.
ÖMER ÜRÜNDÜL
En iyi futbolu onlar oynuyor!
Ben
her zaman görüşlerimde objektif davranırım. Hayalci de değilim. Şampiyonayı başından beri takip ediyorum. Her gün bir maça gittim… Bana göre seyir zevki en iyi futbolu Avusturya oynuyor.
Çok önemli bir sistemi oturtmuşlar, birbirlerini çok iyi tanıyorlar, ofansif varyasyonları çok yönlü. Ama ben her zaman futbolda şunu söylerim rakip ne kadar güçlü olursa olsun çareler tükenmez. Futbolcularımız bu maçta bütün hırslarını sahaya yansıtacaklardır.
Genel saha içi eksiklerimizi en aza indirebilirsek kendimize bir şans yaratırız. Bu zor maçta bütün takımımıza başarılar diliyorum.
BÜLENT TİMURLENK
Gerçek 9 numara lazım
Avusturya,
turnuvada
İspanya, Almanya
ve İsviçre ile
beraber grup aşamasında
en iyi futbolu
oynayan ne yaptığını
bilen bir ekip. Hazırlık
maçında onlara farklı mağlup
olmuşuz. Bu tablo karşısında bizim grup aşamasından çıkartabileceğimiz, ayakları yere sağlam basan bir futbol gerçeği yok.
Gürcistan'dan
14 hücum yedik. Hadi Portekiz'i
geçelim. 75 dk. 10 kişi oynayan
Çek'leri devirebildik… Merkezden
kolay kolay delinmediğimiz doğrudur.
İşin hücum tarafında ise kanatların verimli
oyununa ihtiyacımız var. Ve bunu 3 maçta
denemediğimiz şekilde gerçek bir 9 numara
ile oynayarak yapmalıyız. Kaptan Çalhanoğlu'nu
çok net arayacağımız bir tur maçı
olacak. Seyirci desteği yine fazlasıyla bizde
olur. Ancak bir Ralf Rangnick takımını devirebilmek
için oyunun yürekle değil akılla
oynanması lazım. Bitiremediğimiz her hücum, kalemize hızlı gelecek bir Avusturya izletir.
Elbette futbol bazen
anların oyunu. Direkten dönen bir top, bir
oyuncunun bireysel hatası ya da bir hakem
kararı… 3 maçta ne oynadıysak
onun 2 katı futbol
lazım. Bu kumaş var
mı? Bence var. Şimdi söz
Montella ve futbolcularda.