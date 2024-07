Bizi kenetleyen zafer

A Milli Takımımız'ın Avusturya engelini geçerek adını son 8 takım arasına yazdırması EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'yı yerinden oynattı. Ay-Yıldızlılar'ın oynadığı her maç öncesinde sokakları kırmızı- beyaza boyayan gurbetçi vatandaşlarımız, galibiyet sevinciyle yine bayram yaşattı. 'Tek yürek' olan futbolseverlerimiz meydanlarda toplanarak adeta Almanya'yı Türkiye'ye çevirdi. Sevinç gösterilerine davul ve zurna da eşlik edilince birlikte halay çekildi. Her yaştan on binlerce Türk, dünyanın dört bir tarafında aynı coşkuya ortak oldu. Vatandaşlarımız yoğun olarak yaşadığı Berlin, Köln, Duisburg kentlerinde kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. SABAH'a konuşan gurbetçi bir taraftar, "Dünün göçmen işçilerinin torunları tarih yazmaya devem ediyor. Büyük başarının devamını istiyoruz. Galibiyetlere ihtiyacımız vardı. Taraftar olarak 12. adam görevimizi fazlasıyla yerine getireceğiz" dedi.İBRAHİM TAŞ-FATİH YILMAZ