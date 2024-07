Hayatım boyunca bu anı unutamam

Maçın son saniyesindeki kurtarışıyla kahraman olan Mert Günok, geceye tam anlamıyla damgasını vurdu.Duygularını sorduğumuz milli kaleci, "Öncelikle arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. İkinci yarı zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama mücadele konusunda herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi önümüzde çeyrek final maçımız var.Yine kazanıp hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" sözleriyle açıkladı.Soyunma odasındaki havayı da anlatan Mert, "Söylemesi ayıptır, çok mutluyduk.Hem takım arkadaşlarımın hem benim…Ama bir an önce bu duyguları atlatmamız lazım. Bu sevinci bugün yaşayacağız ama ardından hızla Hollanda ile 6 Temmuz'daki maça odaklanmamız lazım" dedi.Milli eldiven son saniyedeki kurtarışıyla ilgiliyse, "Ayaklarımız yere sağlam basmalı sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Tabii ki finali hedefliyoruz. Avusturya maçının özgüveniyle inşallah, neden olmasın diyorum. Son saniyede kurtarışım, takımımızın galip gelmesi ve üzerine yaşadıklarımız bizim için anlatılamaz duygular. Herkes büyük emek ve mücadele örneği sergiledi. Çok güzel bir andı bizim için. Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak" diye konuştu.ayağa kaldıran Mert Günok yaptığı kurtarışla tüm dünyada gündem oldu. Avusturya`nın teknik direktörü Ralf Rangnick,diyerek ünlü İngiliz kalecinin 1970 Dünya Kupası`nda Pele`nin golünü kurtardığı veolarak ana gönderme yaparken, İngiltere`nin eski defans oyuncusu Matthew Upson da "Avrupa Şampiyonası tarihinin en büyük kurtarışlarından biri. Birinci sınıf! Sanki Gordon Banks replikası gibi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada binlerce yabancı hesaptan milli kalecinin kurtarış anı paylaşılarakBunu 95. dakikada başarmak çok anlamlı... Muhtemelen gelecekte tüm zamanların en iyi kurtarışları listelerinde yer alacaktır" yorumları yapıldı.