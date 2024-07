Bu ceza Türk gururunu dizginlemez

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. UEFA'nın Merih kararına da tepki gösteren İtalyan çalıştırıcı şunları söyledi:Biz daha arzulu bir şekilde sahaya çıkacağız. Herkes son derece motive olacaktır. Bu ceza bizi daha çok motive edecek. Taraftar için de bu geçerli.""Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor.Güvenle sahaya çıkacağız ama alçakgönüllü olmayı da unutmamalıyız. 3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem.En iyi hücum, alan yaratan dengeli bir takım kurmaktır. En son haklı olduğumu herkese gösterdim.""Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu ise mücadeleyi şöyle yorumladı: "Ailem için de özel bir maç. Türk taraftarların çok sayıda olmasını bekliyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız gibi geliyor. 2 yıl önce Türkiye forması giyme kararı aldım. Bundan bir an bile pişmanlık duymadım.Türk milletiyle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi bir kutlama yapmak istedi. Bunun adil olmadığını düşünüyoruz. Diğer oyunların da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum."MONTELLA, "Bellingham daha ağır bir hareket yapmasına rağmen ceza almadı. Hakem yönetiminden endişe duyuyor musunuz" sorusuna, "Siz karar merciyle birlikte çalışmıyorsunuz değil mi? Ben diğer takımlara bakmıyorum, sadece kendi takımımla ilgileniyorum" cevabını verdi.