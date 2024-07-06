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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. UEFA'nın Merih kararına da tepki gösteren İtalyan çalıştırıcı şunları söyledi: "Merih'e verilen ceza adil değildi. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. O yüzden haksız olduğunu düşünüyorum. Bu ceza Türk gururunu dizginlemez.
Biz daha arzulu bir şekilde sahaya çıkacağız. Herkes son derece motive olacaktır. Bu ceza bizi daha çok motive edecek. Taraftar için de bu geçerli."
HAKLI OLDUĞUMU HERKESE GÖSTERDİM
"Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu.
Güvenle sahaya çıkacağız ama alçakgönüllü olmayı da unutmamalıyız. 3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem. Tek söyleyeceğim şey Kaan Ayhan'ın ilk tercih olarak başlaması olacak ama göreceğiz.
En iyi hücum, alan yaratan dengeli bir takım kurmaktır. En son haklı olduğumu herkese gösterdim."
FERDİ: BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ
"Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu ise mücadeleyi şöyle yorumladı: "Ailem için de özel bir maç. Türk taraftarların çok sayıda olmasını bekliyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız gibi geliyor. 2 yıl önce Türkiye forması giyme kararı aldım. Bundan bir an bile pişmanlık duymadım. Türk Milli Takımı'nın formasını giymekten gurur duyuyorum. Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi anlam taşımıyordu.
Türk milletiyle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi bir kutlama yapmak istedi. Bunun adil olmadığını düşünüyoruz. Diğer oyunların da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum."
BELLINGHAM'A BAKMAM!
MONTELLA, "Bellingham daha ağır bir hareket yapmasına rağmen ceza almadı. Hakem yönetiminden endişe duyuyor musunuz" sorusuna, "Siz karar merciyle birlikte çalışmıyorsunuz değil mi? Ben diğer takımlara bakmıyorum, sadece kendi takımımla ilgileniyorum" cevabını verdi.