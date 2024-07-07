İngiltere bileti penaltılarla aldı

Çeyrek finalin diğer ayağında İngiltere ile Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadelede son 15 dakikaya kadar gol sesi çıkmadı.. 80'de Bukayo Saka, skora dengeyi getirdi. 90 dakikada eşitlik bozulmazken mücadele uzatmaya gitti. Uzatma bölümü de berabere sona erince maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonunda rakibini 5-3 mağlup eden Ada ekibi, yarı finale yükseldi ve Hollanda ile rakip oldu. İngiltere, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde EURO 1996'nın (4/4 vs İspanya) ardından ekinci kez seri penaltılarda kullandığı bütün vuruşları gole çevirdi.