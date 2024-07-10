Bebek matador horoz’u yuttu!

Münih'teki ilk yarı final maçı seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Fransa erken bir skor avantajı yakaladı. İspanya da golden sonra bir türlü oyunu oturtamıyordu. Ama her zaman vurguladığım gibi futbol ilginç bir oyun.Hemen arkasından da Olmo, mükemmel bir çalım sonucu takımını öne geçirdi. Fransa gol için her şeyi denedi.Alışılmış meşhur pas trafiklerini oturtamadılar. Baskı altına girdiler. Ama iyi alan savunması uygulayıp hazırlık paslarıyla rakibin hücum devamlılığını bozdular. Zaman zaman da uzun toplarla etkili iki kanat forvetlerini kaçırmaya çalıştılar. Sonunda hak ederek finale çıkıtlar. Kounde-Williams kapışması güzeldi. Pedri'nin sakatlığı ile Almanya maçında oyuna giren Dani Olmo, iki maçta final biletine ağırlık koydu.Takımının görünmeyen kahramanıydı.