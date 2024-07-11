Fransa’nın hasreti tam 24 yıla çıktı

İspanya'ya karşı öne geçtiği müsabakada Yamal ve Olmo'nun golleriyle boyun eğen Fransa Milli Takımı, EURO 2024'e yarı finalde veda ederken hasreti de katlanarak devam etti.Daha önce tarihinde 2 kez bu sevinci tadan "Horozlar" son zaferini EURO 2000'de yaşadı. Ardınran turnuvalarda sırasıylavegören Fransa, EURO 2024'e yarı final aşamasında veda etti.