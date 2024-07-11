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Giriş Tarihi: 11.7.2024

Fransa’nın hasreti tam 24 yıla çıktı

Fransa’nın hasreti tam 24 yıla çıktı
İspanya'ya karşı öne geçtiği müsabakada Yamal ve Olmo'nun golleriyle boyun eğen Fransa Milli Takımı, EURO 2024'e yarı finalde veda ederken hasreti de katlanarak devam etti. Kylian Mbappe liderliğindeki takımın Avrupa Şampiyonası'nı kazanma özlemi 24 yıla yükseldi. Daha önce tarihinde 2 kez bu sevinci tadan "Horozlar" son zaferini EURO 2000'de yaşadı. Ardınran turnuvalarda sırasıyla çeyrek final, grup aşaması, çeyrek final, ikincilik ve son 16 turu gören Fransa, EURO 2024'e yarı final aşamasında veda etti.
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Fransa’nın hasreti tam 24 yıla çıktı
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