Turnuvanın golü 17’lik Yamal’dan

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en iyi 10 gol belli oldu. Teknik gözlemcilerin oylarıyla belirlenen listenin zirvesinde İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın yarı final mücadelesinde Fransa filelerine attığı gol yer aldı. 17 yaşındaki süper star bununla, henüz 16 yıl 362 günlükken şampiyona tarihinin en genç golcüsü oldu. Listenin ikinci sırasında İngiltere formasıyla Bellingham'ın, son 16 turunda Slovakya'ya karşı uzatma dakikalarında kaydettiği gol bulunuyor. Milli yıldız Arda'nın, Gürcistan filelerine attığı gol 5., aynı karşılaşmada Mert Müldür'ünki 6. sırada kaldı.