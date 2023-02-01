10 numara çok iyiydi!

F.Bahçe'ye 4.5 yıllık imza atanJayden Oosterwolde dün basınınkarşısına çıktı. Türkiye'ninen büyük kulübüne geldiğini vetakıma şampiyonluk yolunda yardımcıolacağını belirten Hollandalısol bek şunları söyledi: TEKLİFİ ilk duyduğumda şokolmuştum, beklemiyordum. JORGE Jesus ile alakalı çok olumluşeyler duydum. Kendisi gerçektençok iyi bir teknik adam. Ondan çokşey öğreneceğimden şüphem yok. HAYALIM, Premier Lig'e gitmekve Hollanda Milli Takımı'nda boygöstermek. Kariyerimin bir sonrakiaşamasını düşünerek buraya geldim. BU takımın şampiyonluğu ne kadarçok istediğini biliyor ve görüyorum.Ben de bunun için savaşmaya hazırım. KASIMPAŞA maçında tribündeydim.Adını tam telaffuz edemiyorumama 10 numaralı formayı giyen çocuk(Arda Güler) çok iyi oynadı.
LİSANSI ÇIKTI
F.Bahçe'de 24 numaralı formayı giyecek Oosterwolde'nin lisansı çıkarıldı. Jesus isterse Adana Demir maçında oynatabilir.