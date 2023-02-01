10 numara çok iyiydi!

F.Bahçe'yeJayden Oosterwolde dün basınınkarşısına çıktı. Türkiye'ninen büyük kulübüne geldiğini vetakıma şampiyonluk yolunda yardımcıolacağını belirten Hollandalısol bek şunları söyledi:ilk duyduğumda şokolmuştum, beklemiyordum.Jesus ile alakalı çok olumluşeyler duydum. Kendisi gerçektençok iyi bir teknik adam. Ondan çokşey öğreneceğimden şüphem yok.Premier Lig'e gitmekve Hollanda Milli Takımı'nda boygöstermek. Kariyerimin bir sonrakiaşamasını düşünerek buraya geldim.takımın şampiyonluğu ne kadarçok istediğini biliyor ve görüyorum.Ben de bunun için savaşmaya hazırım.maçında tribündeydim.Adını tam telaffuz edemiyorumama 10 numaralı formayı giyen çocuk(Arda Güler) çok iyi oynadı.F.Bahçe'de 24 numaralı formayı giyecek Oosterwolde'nin lisansı çıkarıldı. Jesus isterse Adana Demir maçında oynatabilir.