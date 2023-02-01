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Giriş Tarihi: 1.2.2023

10 numara çok iyiydi!

10 numara çok iyiydi!

Kasımpaşa maçını tribünde izledim. Adını tam olarak telaffuz edemiyorum ama 10 numaralı formayı giyen çocuk (Arda Güler) çok iyi oynadı. Hayalim Premier Lig’e gitmek ve Hollanda Milli Takımı’nda boy göstermek.”

F.Bahçe'ye 4.5 yıllık imza atan Jayden Oosterwolde dün basının karşısına çıktı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini ve takıma şampiyonluk yolunda yardımcı olacağını belirten Hollandalı sol bek şunları söyledi:
TEKLİFİ ilk duyduğumda şok olmuştum, beklemiyordum.
JORGE Jesus ile alakalı çok olumlu şeyler duydum. Kendisi gerçekten çok iyi bir teknik adam. Ondan çok şey öğreneceğimden şüphem yok.
HAYALIM, Premier Lig'e gitmek ve Hollanda Milli Takımı'nda boy göstermek. Kariyerimin bir sonraki aşamasını düşünerek buraya geldim.
BU takımın şampiyonluğu ne kadar çok istediğini biliyor ve görüyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım.
KASIMPAŞA maçında tribündeydim. Adını tam telaffuz edemiyorum ama 10 numaralı formayı giyen çocuk (Arda Güler) çok iyi oynadı.


LİSANSI ÇIKTI
F.Bahçe'de 24 numaralı formayı giyecek Oosterwolde'nin lisansı çıkarıldı. Jesus isterse Adana Demir maçında oynatabilir.

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