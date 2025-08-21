105 puan olsa da fark etmezdi

BU yaz F.Bahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya giden Edin Dzeko, Türkiye kariyerine yönelik İtalya basınından Corriere dello Sport'a konuştu. Türkiye'de futbol oynamanın kolay olmadığının altını çizen Bosnalı yıldız, "Orada çok baskı var, Twitter hakim. 99 puanla bitirmiştik ve G.Saray'ın 3 puan gerisinde ikinci olmuştuk ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık. Geçen gece Göztepe'ye karşı Talisca penaltıyı kaçırınca, G.Saraylılar hakemin penaltıyı gole çevirmek istediğini tweetlemeye başladı" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçı protokol tribününden yan yana izledi