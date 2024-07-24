12 yıl sonra gelen zafer!

Mourinho ile yeni bir döneme başlayan F.Bahçe dün İsviçre'de galibiyetle açılışı yaptı. Bu zaferle birlikte sarılacivertliler Devler Ligi'ndeki kötü gidişata da nokta koydu. Kanarya, Lugano maçına kadar Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı son 7 deplasman maçında da kazanamamıştı. En son Ağustos 2012'de Vaslui'yi 4-1 yenen F.Bahçe, sonrasında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.F.Bahçe, Lugano'yu mağlup ederek rakibinin Avrupa kupaları tarihinde en uzun yenilgi serisine imza attı. İsviçre ekibi üst üste 5 Avrupa maçını da kaybetti.