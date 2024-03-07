2 şampiyonluğu birden istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında iddialı açıklamalar yaptı. Güçlü bir takım olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip, istediğim oyunu ortaya koyacak en iyi 11'i sahaya süreceğim. İstanbul'a avantajlı bir skorla denmek istiyoruz" dedi.sorusuna "İki kupayı birden istiyorum" diyen Kartal şöyle devam etti: "Biz bu turnuvayı umursuyoruz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir şey yok.Rakibi yeterince izledik, çok iyi analiz ettik. Kazanmak için oynayacağız."Fenerbahçe'ye, Brezilyalı stoperi Becao'dan kötü haber geldi. Bu sezon sakatlığı sebebiyle tam 25 mücadelede forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcu, Hatayspor maçına ilk 11'de başlamış ancak 82'de oyundan alınmıştı. Tecrübeli oyuncunun ameliyat edilen tendonunun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi. Becao'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor..Bahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grubunu lider tamamladığı için play-off turu oynamadan son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, Belçika'dan iyi bir skorla dönerek 14 Mart'ta İstanbul'daki rövanş için avantaj hedefliyor. Avrupa'da tek temsilcimiz olarak kalan Kanarya'nın ülke puanı için de büyük önem taşıyan mücadelesi TSİ 23.00'te başlayacak. F.Bahçe'de sakatlığı olan King ve Becao ile sakatlığını atlatarakkadroya dahil edilmedi. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği bugün oynayamayacak.