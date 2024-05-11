24 yılda 26 kupa ‘özel biri’

tercüman olarak başlayan Mourinho, Barcelona'da Louis van Gaal ve Bobby Robson dönemlerinde çalıştı.ve Leiria'da menajerlik dönemlerinden sonra efsanesi olacağı Porto'nun ardındanve'da görev yaptı.(Özel biri) lakabıyla tanınan Jose Mourinho'nun 24 yıllık kariyeri kupalarla dolu.kez yılın teknik direktörü seçilen Portekizli çalıştırıcı; 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İtalya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı., son 10 yılda sattığı 77 oyuncudan çalıştırdığı kulüplerin kasasınakoydurdu.Portekizli, bu gelir kalemiyle Avrupa'nın en çok kazandıran 13. hocası oldu.geçen oyuncular arasında en pahalı satışı David Luiz ile gerçekleştirdi.1132 karşılaşmaya çıkan efsane çalıştırıcı, 701 galibiyet, 227 beraberlik ve 204 mağlubiyet aldı.yaşındaki futbol adamı, kariyerinde Rivaldo, Figo, Luis Enrique, Guardiola, Popescu, Cristiano Ronaldo, Drogba gibi birçok yıldızın hocalığını üstlendi.yıldır Matilde Faria ile evli olan Mourinho'nun, Matilde adında kızı ve Mario Mourinho Jr. isimli bir oğlu var.Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nı müzesine götüren Jose, Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk hoca olup tarihe geçti.